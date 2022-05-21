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https://tr.sputniknews.com/20220521/kurtaji-destekleyen-abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosinin-dini-rituellere-katilimi-yasaklandi-1056553211.html
Kürtajı destekleyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin dini ritüellere katılımı yasaklandı
Kürtajı destekleyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin dini ritüellere katılımı yasaklandı
ABD'de San Francisco Başpiskoposu, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kürtaj yanlısı duruşu nedeniyle dini törenlere katılmasını yasakladı. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T04:47+0300
2022-05-21T04:47+0300
dünya
abd
nancy pelosi
abd temsilciler meclisi
kürtaj
kürtaj yasağı
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ABD'de kürtaj tartışmaları devam ederken, kürtaj karşıtı Demokrat Katolikler kanadında yeni bir gelişme yaşandı.San Franscisco Başpiskoposluğu, nisan ayında Pelosi'ye yaptığı bildirimde ya kürtaj karşıtı söylemlerine son vermesi ya da buna bahane olarak Katolikliği göstermemesi konusunda uyarıldığı anımsatıldı.Bildirimde, Pelosi'nin artık dini ritüellere katılmasının yasaklandığı kaydedildi.
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abd, nancy pelosi, abd temsilciler meclisi, kürtaj, kürtaj yasağı

Kürtajı destekleyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin dini ritüellere katılımı yasaklandı

04:47 21.05.2022
© REUTERS / Sarah SilbigerNancy Pelosi
Nancy Pelosi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger
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ABD'de San Francisco Başpiskoposu, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kürtaj yanlısı duruşu nedeniyle dini törenlere katılmasını yasakladı.
ABD'de kürtaj tartışmaları devam ederken, kürtaj karşıtı Demokrat Katolikler kanadında yeni bir gelişme yaşandı.
San Franscisco Başpiskoposluğu, nisan ayında Pelosi'ye yaptığı bildirimde ya kürtaj karşıtı söylemlerine son vermesi ya da buna bahane olarak Katolikliği göstermemesi konusunda uyarıldığı anımsatıldı.
Bildirimde, Pelosi'nin artık dini ritüellere katılmasının yasaklandığı kaydedildi.
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