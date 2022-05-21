https://tr.sputniknews.com/20220521/kurtaji-destekleyen-abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosinin-dini-rituellere-katilimi-yasaklandi-1056553211.html

Kürtajı destekleyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin dini ritüellere katılımı yasaklandı

Kürtajı destekleyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin dini ritüellere katılımı yasaklandı

ABD'de San Francisco Başpiskoposu, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kürtaj yanlısı duruşu nedeniyle dini törenlere katılmasını yasakladı. 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T04:47+0300

2022-05-21T04:47+0300

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dünya

abd

nancy pelosi

abd temsilciler meclisi

kürtaj

kürtaj yasağı

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ABD'de kürtaj tartışmaları devam ederken, kürtaj karşıtı Demokrat Katolikler kanadında yeni bir gelişme yaşandı.San Franscisco Başpiskoposluğu, nisan ayında Pelosi'ye yaptığı bildirimde ya kürtaj karşıtı söylemlerine son vermesi ya da buna bahane olarak Katolikliği göstermemesi konusunda uyarıldığı anımsatıldı.Bildirimde, Pelosi'nin artık dini ritüellere katılmasının yasaklandığı kaydedildi.

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abd, nancy pelosi, abd temsilciler meclisi, kürtaj, kürtaj yasağı