https://tr.sputniknews.com/20220521/kylian-mbappe-paris-saint-germainde-kaldi-1056564138.html
Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kaldı
Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kaldı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T22:52+0300
2022-05-21T22:52+0300
2022-05-21T22:52+0300
spor
paris saint-germain (psg)
kylian mbappe
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Fransız kulübünden yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Real Madrid'in de yakından ilgilendiği 23 yaşındaki Mbappe'nin 2025 yılına kadar takımda kalacağı kaydedildi.PSG'nin 2017 yılında Monaco'dan renklerine bağladığı Mbappe, Ligue 1'de 4, Fransa Kupası'nda 3, Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası'nda 2 şampiyonluk yaşadı.Mbappe, Fransa Milli Takımı ile de 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220518/barcelona-mbappe-net-50-milyon-euro-istiyor-boyle-bir-para-odemek-futbolcularimiza-hakaret-olur-1056458411.html
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paris saint-germain (psg), kylian mbappe
Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kaldı
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Real Madrid'in de yakından ilgilendiği 23 yaşındaki Mbappe'nin 2025 yılına kadar takımda kalacağı kaydedildi.
PSG'nin 2017 yılında Monaco'dan renklerine bağladığı Mbappe, Ligue 1'de 4, Fransa Kupası'nda 3, Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası'nda 2 şampiyonluk yaşadı.
Mbappe, Fransa Milli Takımı ile de 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.