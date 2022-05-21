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Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kaldı
Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kaldı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T22:52+0300
2022-05-21T22:52+0300
spor
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Fransız kulübünden yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Real Madrid'in de yakından ilgilendiği 23 yaşındaki Mbappe'nin 2025 yılına kadar takımda kalacağı kaydedildi.PSG'nin 2017 yılında Monaco'dan renklerine bağladığı Mbappe, Ligue 1'de 4, Fransa Kupası'nda 3, Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası'nda 2 şampiyonluk yaşadı.Mbappe, Fransa Milli Takımı ile de 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220518/barcelona-mbappe-net-50-milyon-euro-istiyor-boyle-bir-para-odemek-futbolcularimiza-hakaret-olur-1056458411.html
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paris saint-germain (psg), kylian mbappe

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kaldı

22:52 21.05.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFEKylian Mbappe
Kylian Mbappe - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Real Madrid'in de yakından ilgilendiği 23 yaşındaki Mbappe'nin 2025 yılına kadar takımda kalacağı kaydedildi.
PSG'nin 2017 yılında Monaco'dan renklerine bağladığı Mbappe, Ligue 1'de 4, Fransa Kupası'nda 3, Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası'nda 2 şampiyonluk yaşadı.
Mbappe, Fransa Milli Takımı ile de 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Kylian Mbappe - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
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