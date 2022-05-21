https://tr.sputniknews.com/20220521/meteoroloji-tarih-verdi-istanbul-dahil-bircok-ile-saganak-yagis-uyarisi-1056554050.html
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil birçok ile 'sağanak yağış' uyarısı
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil birçok ile 'sağanak yağış' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'den gelen güncel bilgilere göre, İstanbul da dahil birçok il yeniden yağışlı... 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T07:39+0300
2022-05-21T07:39+0300
2022-05-21T07:39+0300
yaşam
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sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle 22 Mayıs Pazar günü yağışların yurt genelinde etkili olması bekleniyor.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Ülkemizin doğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Muğla, Ordu ve Erzincan çevreleri, Aydın, Denizli ve Burdur'un güneyi, Antalya'nın batı ilçeleri ile Samsun ve Tokat'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimler Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km / saat) olarak esmesi beklenmektedir.Hava sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde 5 ila 10 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.Rüzgar: İç ve batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi beklenmektedir."
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava, hava durumu, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil birçok ile 'sağanak yağış' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'den gelen güncel bilgilere göre, İstanbul da dahil birçok il yeniden yağışlı havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji, özellikle 22 Mayıs Pazar gününe dikkat çekerek 'sağanak yağış' uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle 22 Mayıs Pazar günü yağışların yurt genelinde etkili olması bekleniyor.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin doğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Muğla, Ordu ve Erzincan çevreleri, Aydın, Denizli ve Burdur'un güneyi, Antalya'nın batı ilçeleri ile Samsun ve Tokat'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimler Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km / saat) olarak esmesi beklenmektedir.
Hava sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde 5 ila 10 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: İç ve batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi beklenmektedir."