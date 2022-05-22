https://tr.sputniknews.com/20220522/2-cocugunu-oldurup-esini-yaralayan-ukraynalinin-eski-harkov-milletvekili-oldugu-ortaya-cikti-1056573149.html

2 çocuğunu öldürüp eşini yaralayan Ukraynalı’nın eski Harkov milletvekili olduğu ortaya çıktı

2 çocuğunu öldürüp eşini yaralayan Ukraynalı’nın eski Harkov milletvekili olduğu ortaya çıktı

Ukrayna'dan kaçtıktan sonra yerleştikleri Antalya’nın Alanya ilçesindeki apart otelde tartıştığı eşi Y.N.'yi bıçakla yaralayıp, kızı ve oğlunu öldüren Oleksiy... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T15:14+0300

2022-05-22T15:14+0300

2022-05-22T15:14+0300

türkiye

alanya

ukrayna

bıçaklı saldırı

öldürme

harkov

öğretim üyesi

milletvekili

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Ukrayna'dan kaçan Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky ile eşi Y.N. arasında dün saat 08.00 sıralarında, kaldıkları Alanya Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki apart oteldeki odada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, bıçakla eşi Y.N. ile kızı ve oğluna saldırdı. Saldırıda Y.N. kolundan yaralanırken, kızı ve oğlu ise yaşamını yitirdi.Y.N.'nin çığlıkları üzerine yan odada kalan anne ve babası, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'yi, çocuklarının cansız bedeninin yanında otururken buldu. Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky gözaltına alındı. Kolunda çizikler oluşan Y.N. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çocukların cenazesi ise otopsi için morga götürüldü. Tartışma sırasında Y.N.'nin kocasından kaçıp, aparttaki diğer odanın kapısını kilitleyerek kurtulduğu öğrenildi. Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin bıçakla kendisine zarar verdiği ve intihar notu bıraktığı da belirtildi.‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandıOleksiy Oleksiyovych Navrotsky, emniyette tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadesinde, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlardan dolayı olayı hatırlamadığını, yaptıklarının farkında olmadığını iddia etti. Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine konulurken, çocukların cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan ilk otopside çocukların boğazlarında ve vücutlarında çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlendi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Saat 08.15 sıralarında intihar notu bırakarak, kendisini ve 2 çocuğunu yaraladığı, yaralı çocukların hayatını kaybettiği, yaralı şüphelinin tedavisinin yapılarak gözaltına alındığı olayda, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli soruşturma başlatılmıştır. Tahkikat kapsamında araştırma ve inceleme işlemleri devam etmektedir" denildi.Eski milletvekili olduğu ve üniversitede ekonomi dersi verdiği ortaya çıktıDHA'nın aktardığı habere göre, Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin, Rusya'nın Donbass operasyonu öncesi İtalya'ya, ardından 1.5 ay önce ailesiyle Alanya'ya gelerek bir aparta yerleştiği öğrenildi. Navrotsky'nin, eski Harkov milletvekili olduğu, operasyon öncesinde Harkov şehrinde bir üniversitede öğretim üyesi olduğu ve ekonomi dersi verdiği ortaya çıktı.

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alanya, ukrayna, bıçaklı saldırı, öldürme, harkov, öğretim üyesi, milletvekili