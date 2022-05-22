https://tr.sputniknews.com/20220522/bakan-soylu-istanbulda-uyusturucu-operasyonlarinda-12-kisi-gozaltina-alindi-1056568188.html

Bakan Soylu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı

Bakan Soylu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiği, 12 kişinin de gözaltına... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T10:00+0300

2022-05-22T10:00+0300

2022-05-22T10:00+0300

türkiye

türkiye

uyuşturucu

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

operasyon

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da polisin son 2 gündeki çalışmalarına ilişkin, "Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Kadıköy'de, 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda, 248 kilogram esrar 170 kilogram metamfetamin, 123 kilogram kimyasal madde, 42 kilogram marihuana, 7 kilogram eroin ele geçirildi. 12 kişi gözaltında İstanbul Emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220519/istanbulda-helikopter-destekli-uyusturucu-operasyonu-1056491673.html

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türkiye, uyuşturucu, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, operasyon