https://tr.sputniknews.com/20220522/besiktasta-baskanlik-secimi-ertelendi-1056573040.html
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ertelendi
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ertelendi
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimi yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T15:11+0300
2022-05-22T15:11+0300
2022-05-22T15:12+0300
spor
beşiktaş
ahmet nur çebi
başkanlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049322113_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_d90885ec999eb4b8eca02734958e5fe2.jpg
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadı. Siyah-Beyazlı kulüpte başkanlık seçimleri 29 Mayıs 2022 Pazar günü gerçekleşecek.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 10.30’da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:1 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılacağı ilan edilmişti. Bugün çoğunluk sağlanamadığı için ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs 2022 Pazar günü aynı yer ve saate aynı gündemle ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.Başkanlık için iki adayBeşiktaş'ta başkanlık için iki isim aday oldu. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yeniden aday olurken, Çebi'ye rakip olarak Fuat Çimen adaylığını koydu.
https://tr.sputniknews.com/20220513/besiktas-baskani-cebiden-ali-koc-icin-soyledigi-iddia-edilen-saklaban-ifadesi-hakkinda-aciklama-1056338128.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049322113_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_9ab835c3d711106e7d47619c3ffc82e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, ahmet nur çebi, başkanlık
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ertelendi
15:11 22.05.2022 (güncellendi: 15:12 22.05.2022) Abone ol
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimi yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadı. Siyah-Beyazlı kulüpte başkanlık seçimleri 29 Mayıs 2022 Pazar günü gerçekleşecek.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 10.30’da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:1 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılacağı ilan edilmişti. Bugün çoğunluk sağlanamadığı için ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs 2022 Pazar günü aynı yer ve saate aynı gündemle ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.
Başkanlık için iki aday
Beşiktaş'ta başkanlık için iki isim aday oldu. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yeniden aday olurken, Çebi'ye rakip olarak Fuat Çimen adaylığını koydu.