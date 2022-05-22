https://tr.sputniknews.com/20220522/besiktasta-baskanlik-secimi-ertelendi-1056573040.html

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ertelendi

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ertelendi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimi yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T15:11+0300

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spor

beşiktaş

ahmet nur çebi

başkanlık

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Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadı. Siyah-Beyazlı kulüpte başkanlık seçimleri 29 Mayıs 2022 Pazar günü gerçekleşecek.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 10.30’da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:1 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılacağı ilan edilmişti. Bugün çoğunluk sağlanamadığı için ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs 2022 Pazar günü aynı yer ve saate aynı gündemle ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.Başkanlık için iki adayBeşiktaş'ta başkanlık için iki isim aday oldu. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yeniden aday olurken, Çebi'ye rakip olarak Fuat Çimen adaylığını koydu.

https://tr.sputniknews.com/20220513/besiktas-baskani-cebiden-ali-koc-icin-soyledigi-iddia-edilen-saklaban-ifadesi-hakkinda-aciklama-1056338128.html

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beşiktaş, ahmet nur çebi, başkanlık