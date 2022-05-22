https://tr.sputniknews.com/20220522/fransadan-uyari-ukraynanin-abye-uyeligi-muhtemelen-15-20-yil-surecek-1056576197.html

Fransa’dan uyarı: ‘Ukrayna’nın AB’ye üyeliği muhtemelen 15-20 yıl sürecek’

Fransa’dan uyarı: ‘Ukrayna’nın AB’ye üyeliği muhtemelen 15-20 yıl sürecek’

Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, “Dürüst olmak zorundayız. Ukrayna'nın altı ay veya bir iki yıl içinde AB'ye katılacağını... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T19:00+0300

2022-05-22T19:00+0300

2022-05-22T19:00+0300

dünya

ukrayna krizi

fransa

ukrayna

clement beaune

avrupa birliği

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Rusya’nın Donbass operasyonu ardından Ukrayna, Avrupa Birliği’ne (AB) katılmak için başvuruda bulunmuş ve sürecin hızlandırılmasını talep etmişti.Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın AB’ye katılmasının on yıllar sürebileceği konusunda uyararak, "Dürüst olmak zorundayız. Ukrayna'nın altı ay veya bir iki yıl içinde AB'ye katılacağını söylüyorsanız, yalan söylüyorsunuz. Muhtemelen 15 veya 20 yıl sürecek” dedi.Beaune, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'yı AB’ye daha erken entegre etmeye yardımcı olabilecek daha gevşek bir ‘Avrupa siyasi topluluğu’ oluşturulması teklifini yineleyerek, "Ukraynalılara herhangi bir yanılsama veya yalan sunmak istemiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa siyasi topluluğu girişimi, haziran ayında yapılacak AB Zirvesi’nde ele alınması bekleniyor.

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ukrayna krizi, fransa, ukrayna, clement beaune, avrupa birliği