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İlber Ortaylı'ya sürpriz doğum günü
İlber Ortaylı'ya sürpriz doğum günü
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 12'nci Kocaeli Kitap Fuarı'nda, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, okurlarıyla buluştu. 75 yaşına giren Ortaylı'ya... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T18:38+0300
2022-05-22T18:38+0300
yaşam
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ilber ortaylı
doğum günü
sürpriz
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 12'nci Kocaeli Kitap Fuarı'nda, tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, sevenleri ve okurlarıyla bir araya geldi. Düzenlendiği ilk yıldan itibaren Kocaeli Kitap Fuarı'na katılmaya özen gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Ortaylı, okurlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Sevenlerine kitaplarını imzalayan Prof. Dr. Ortaylı'ya bu sırada Büyükşehir Belediyesi tarafından sürpriz doğum günü yapıldı. Kitapları imzaladığı anda gelen pastaları gören Ortaylı, büyük şaşkınlık yaşayarak mumları üfledi.Daha sonra gençlere tavsiyede bulunan Ortaylı, "Kendinizi geliştirmek için okumaktan başka çareniz yok. Kocaeli’deki milyonlarca gence tavsiyem çok okumalarıdır’’ dedi.
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türkiye, kocaeli, ilber ortaylı, doğum günü, sürpriz

İlber Ortaylı'ya sürpriz doğum günü

18:38 22.05.2022
© DHAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© DHA
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 12'nci Kocaeli Kitap Fuarı'nda, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, okurlarıyla buluştu. 75 yaşına giren Ortaylı'ya süpriz doğum günü yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 12'nci Kocaeli Kitap Fuarı'nda, tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, sevenleri ve okurlarıyla bir araya geldi. Düzenlendiği ilk yıldan itibaren Kocaeli Kitap Fuarı'na katılmaya özen gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Ortaylı, okurlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Sevenlerine kitaplarını imzalayan Prof. Dr. Ortaylı'ya bu sırada Büyükşehir Belediyesi tarafından sürpriz doğum günü yapıldı. Kitapları imzaladığı anda gelen pastaları gören Ortaylı, büyük şaşkınlık yaşayarak mumları üfledi.
Daha sonra gençlere tavsiyede bulunan Ortaylı, "Kendinizi geliştirmek için okumaktan başka çareniz yok. Kocaeli’deki milyonlarca gence tavsiyem çok okumalarıdır’’ dedi.
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