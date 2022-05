https://tr.sputniknews.com/20220522/istanbul-havalimaninda-saatlik-odalara-yogun-ilgi-4-saatlik-konaklama-70-eurodan-basliyor-1056568502.html

İstanbul Havalimanı’nda saatlik odalara yoğun ilgi: '4 saatlik konaklama 70 euro’dan başlıyor'

İstanbul Havalimanı terminal binası içinde bulunan dünyanın en büyük havalimanı otelinin saatlik oda kiralama seçeneği, yolcular tarafından yoğun ilgi görüyor... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

Koronavirüs salgını çerçevesinde normalleşme süreci devam ederken İstanbul Havalimanı’nda da uçuşların artmasıyla birlikte terminal içerisinde bulunan havalimanı otelinde doluluk oranları arttı. En fazla Rus yolcuların talep gösterdiği otelde günlük konaklamanın yanı sıra saatlik konaklama seçeneği de bulunuyor. En çok talep gösterilen seçeneklerden biri ise saatlik konaklama türü. Otelde dinlenmek isteyen yolcular minimum 4 saat oda rezervasyonu yapabiliyor.'Yolcu sayısı geçtiğimiz senelere göre kıyaslanamayacak derecede sayısı fazla'İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde bulunan otel 2021 yılını yüzde 75 doluluk oranıyla kapattı. Pandemi döneminde bile havalimanı oteline yoğun ilginin devam ettiğini söyleyen YOTEL Genel Müdürü Bora Göymen, “İşlerimiz uçuşların artmasıyla oldukça iyi bir düzeye geldi. Yolcu sayısı geçtiğimiz senelere göre kıyaslanamayacak derecede sayısı fazla. Şu anda bulunduğumuz durum gerçekten umut verici. Bu sadece havalimanı otelciliği veya İstanbul otelciliği için değil Türkiye otelciliği için de bence pozitif bir durum. Tamamıyla hazırız. Zaten iki seneden beri bunun özlemini duyuyorduk. Bütün planlarımızı bu yılı en iyi şekilde tamamlamak için yapıyoruz. Rakamlar konusunda bilgi vermek gerekirse; aslında 2021 yılı da bizim için oldukça iyi geçmişti, diğer şehirlere ve Türkiye’deki duruma göre. Hatta global bir marka olduğumuz için dünya çapındaki diğer otellerimizde göre de havalimanımızdaki bu otel oldukça başarılıydı. 2021 yılını yüzde 70-75 dolulukla bitirdik. Türkiye ve şehre baktığımızda bu durum zannedersem yüzde 55’lerdeydi” şeklinde konuştu.En çok Rus yolcular tercih ediyorOteli tercih eden ülkelerin en başında Rus yolcuların bulunduğunu kaydeden Göymen, “Misafir profiline baktığımız zaman pandemi öncesi 2019’da Amerika hava ve kara tarafında en yüksek seviyede misafir profiline sahipti. Ondan sonra Rusya ve ardından İngiltere geliyordu. Pandemide orantılar tamamen değişti. Pandemide Amerika profili tamamen düştü. Rusya birinci sıraya yükseldi. Ukrayna ikinci sıraya çıkmıştı. Pandemi sonrasında bu değişti. Rusya ve Ukrayna'nın savaş durumundan dolayı biraz eskiye döndük. Şu an Amerika her iki otelimizde de ikinci sırada Rusya birinci sırada, İngiltere üçüncü sırada” ifadelerine yer verdi.Saatlik konaklamalara yoğun ilgiOtelde konaklayan yolcuların saatlik odalara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Bora Göymen, “Saatlik odalarımız gittikçe artmaya başladı. Gecelik konaklamalarımız oluyor, bir de minimum 4 saatlik konaklamalarımız oluyor. Özellikle hava tarafında misafirlerimiz daha çok saatlik konaklamaları tercih ediyor. Çünkü bekleme süreleri uçuşlar da daha çok arttığından dolayı 12-16 saat aralığında oluyor. Dolayısıyla tercihlerini saatlik kullanımdan yana kullanıyorlar. Kara tarafında da gecelik misafirler konaklıyor. Kara tarafında ortalama yüzde 90 gecelik, yüzde 10 saatlik konaklamalarımız var. Hava tarafında ise bu durum yüzde 50-50 ya da yüzde 60 saatlik yüzde 40 gecelik olarak değişiyor. Güne baktığınız zaman geliş saatleriyle orantılı bir fiyatlandırma yapıyoruz. 4 saatlikler 90 Euro’dan başlıyor ama öğlen vakti 12.00 ila 17.00 yani en az konaklama ihtiyacının olduğu zamanlarda bu fiyat 70 Euro’lara kadar da düşüyor. Gece olursa ve talep olursa haftanın belli günleri Perşembe, Cuma ve Pazar günler uçuş daha fazla oluyor. O zaman da 4 saatlik minimum kalış süresi 110 Euro’lardan başlıyor diyebiliriz” dedi.'İstanbul Havalimanı’nın çok sayıda insanı getirmesi bize çok büyük avantaj sağlıyor'“Çoğu havalimanı oteli genelde alışılagelmiş havalimanına yakın yerlerde oluyor. Bizim yapımız terminalin içerisinde. Yani terminalin içinde 451 odası olan hem pasaport sonrası hem pasaport öncesi imkan tanıyan başka bir otel olduğunu düşünmüyorum şu an dünyada yok. Sayısı da zaten 451 değil. Dediğim gibi ya terminal içinde pasaport öncesi var, ya da sonrası var. İkisinin birden olup da 451 odası olan yok. Burada da İstanbul Havalimanı’nın HUB(aktarma merkezi) olması, ve çok sayıda insanı getirmesi, bize çok büyük avantaj sağlıyor. Hava ve kara tarafında uluslararası grupları alıyoruz. Müzik grupları, futbol takımları, basketbol takımları, voleybol, hentbol takımları var. Dolayısıyla uluslararası müsabakalara gidiyorlar. Ünlü olarak dersek onlar bu otelimizde kalıyorlar” diye konuştu.

