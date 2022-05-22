https://tr.sputniknews.com/20220522/safak-mahmutyazicioglu-cinayetinde-firari-son-sanik-yakalandi-1056575010.html

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari son sanık yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari son sanık yakalandı

Beşiktaş eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin firari son sanık Serkan Dakman... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T17:30+0300

2022-05-22T17:30+0300

2022-05-22T17:30+0300

türkiye

şafak mahmutyazıcıoğlu

sanık

firari

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Bakırköy Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Soruşturmaya ilişkin son firari sanık olan Serkan Dakman Esenyurt’ta yakalandı. Serkan Dakman’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Serkan Dakman hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak’, ‘Silahla kasten yaralamaya iştirak’, ‘Silahla birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9’ar aydan 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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şafak mahmutyazıcıoğlu, sanık, firari