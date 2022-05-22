https://tr.sputniknews.com/20220522/taksinin-onunu-kesti-tabanca-ile-soforunu-basindan-vurdu-1056566774.html

Taksinin önünü kesti, tabanca ile şoförünü başından vurdu

Taksinin önünü kesti, tabanca ile şoförünü başından vurdu

Kayseri'de ticari taksi şoförü Musa K., aralarında husumet olduğu öne sürülen 18 yaşındaki Emre T. tarafından tabanca ile başından vuruldu. Ağır yaralanan Musa... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T06:43+0300

2022-05-22T06:43+0300

2022-05-22T06:43+0300

türkiye

taksi

sarı taksi

taksici

silah

saldırı

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Saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta meydana gelen olayda Emre T., aralarında husumet olan Musa K.'nın kullandığı ticari taksiyi durdurdu. İkili arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Emre T., belinden çıkardığı tabancayla Musa K.'yı başından yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Musa K.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan Emre T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220521/dugunde-cikan-arbedede-polise-tasli-sopali-saldiri-3-yarali-10-gozalti-1056552746.html

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taksi, sarı taksi, taksici, silah, saldırı