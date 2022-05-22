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Taksinin önünü kesti, tabanca ile şoförünü başından vurdu
Taksinin önünü kesti, tabanca ile şoförünü başından vurdu
Kayseri'de ticari taksi şoförü Musa K., aralarında husumet olduğu öne sürülen 18 yaşındaki Emre T. tarafından tabanca ile başından vuruldu. Ağır yaralanan Musa... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T06:43+0300
2022-05-22T06:43+0300
türkiye
taksi
sarı taksi
taksici
silah
saldırı
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Saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta meydana gelen olayda Emre T., aralarında husumet olan Musa K.'nın kullandığı ticari taksiyi durdurdu. İkili arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Emre T., belinden çıkardığı tabancayla Musa K.'yı başından yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Musa K.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan Emre T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220521/dugunde-cikan-arbedede-polise-tasli-sopali-saldiri-3-yarali-10-gozalti-1056552746.html
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taksi, sarı taksi, taksici, silah, saldırı

Taksinin önünü kesti, tabanca ile şoförünü başından vurdu

06:43 22.05.2022
© DHATaksinin önünü kesti, tabanca ile şoförünü başından yaraladı
Taksinin önünü kesti, tabanca ile şoförünü başından yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© DHA
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Kayseri'de ticari taksi şoförü Musa K., aralarında husumet olduğu öne sürülen 18 yaşındaki Emre T. tarafından tabanca ile başından vuruldu. Ağır yaralanan Musa K., hastanede tedaviye alınırken polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta meydana gelen olayda Emre T., aralarında husumet olan Musa K.'nın kullandığı ticari taksiyi durdurdu. İkili arasında tartışma başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Emre T., belinden çıkardığı tabancayla Musa K.'yı başından yaralayarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Musa K.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, olay yerinden kaçan Emre T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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