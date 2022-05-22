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Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar AKINCI, Azerbaycan’da
Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar AKINCI, Azerbaycan’da
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T09:52+0300
2022-05-22T09:53+0300
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Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST Azerbaycan’da hem statik alanda sergilenecek hem de dinamik alandan kalkarak uçuş gösterileri yapacak iki Bayraktar AKINCI TİHA, uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan’a ulaştı.Festivale katılmak için bu sabah Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden havalanan ilk Bayraktar AKINCI, Türk hava sahasını geçtikten sonra uçuşa Gürcistan üzerinde devam etti. Gürcistan’ı geçtikten sonra Azerbaycan hava sahasına giren AKINCI, yaklaşık 5 saatte başkent Bakü’ye ulaştı. Öğle saatlerinde yola çıkan diğer AKINCI da aynı rotayı izleyerek yaklaşık 2000 kilometrelik uçuşu başarıyla gerçekleştirdi. Uçuşlarını başarıyla bitiren Bayraktar AKINCI TİHA’lar, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na inerek tarihi yolculuklarını tamamladı.Yaklaşık 2000 kilometreBöylece Türk havacılık tarihinde ilk kez milli olarak geliştirilen bir İHA, 3 ülke geçerek ve yaklaşık 2000 kilometre katederek uzun ve başarılı bir uçuş gerçekleştirmiş oldu. Geçen günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, aynı zamanda Türk milli havacılık tarihinin irtifa rekorunun da sahibi bulunuyor. Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA, 11 Mart 2022’de gerçekleşen test uçuşunda 40 bin 170 fit yüksekliğe çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı.Operasyonel görevde29 Ağustos 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI TİHA’lar hâlihazırda güvenlik güçleri tarafından operasyonel görevlerde aktif kullanılıyor. Bugüne kadar güvenlik güçleri envanterine 6 Bayraktar AKINCI TİHA girdi.Üç ülke ile ihracat sözleşmesiBayraktar AKINCI TİHA için 3 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021’de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin yüzde 80’den fazlasını ihracattan elde etti. Milli TİHA Bayraktar AKINCI’ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210720/baykar-muharip-insansiz-ucak-sistemi-projesinden-gorseller-paylasti-1045007178.html
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türkiye, baykar savunma, akıncı, akıncı iha, bayraktar akıncı tiha

Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar AKINCI, Azerbaycan’da

09:52 22.05.2022 (güncellendi: 09:53 22.05.2022)
© AA Bayraktar Akıncı TİHA
 Bayraktar Akıncı TİHA - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© AA
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Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), yaklaşık 5 saatte başkent Bakü’ye ulaştı.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST Azerbaycan’da hem statik alanda sergilenecek hem de dinamik alandan kalkarak uçuş gösterileri yapacak iki Bayraktar AKINCI TİHA, uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan’a ulaştı.

Festivale katılmak için bu sabah Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden havalanan ilk Bayraktar AKINCI, Türk hava sahasını geçtikten sonra uçuşa Gürcistan üzerinde devam etti. Gürcistan’ı geçtikten sonra Azerbaycan hava sahasına giren AKINCI, yaklaşık 5 saatte başkent Bakü’ye ulaştı. Öğle saatlerinde yola çıkan diğer AKINCI da aynı rotayı izleyerek yaklaşık 2000 kilometrelik uçuşu başarıyla gerçekleştirdi. Uçuşlarını başarıyla bitiren Bayraktar AKINCI TİHA’lar, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na inerek tarihi yolculuklarını tamamladı.

Yaklaşık 2000 kilometre

Böylece Türk havacılık tarihinde ilk kez milli olarak geliştirilen bir İHA, 3 ülke geçerek ve yaklaşık 2000 kilometre katederek uzun ve başarılı bir uçuş gerçekleştirmiş oldu. Geçen günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, aynı zamanda Türk milli havacılık tarihinin irtifa rekorunun da sahibi bulunuyor. Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA, 11 Mart 2022’de gerçekleşen test uçuşunda 40 bin 170 fit yüksekliğe çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı.

Operasyonel görevde

29 Ağustos 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI TİHA’lar hâlihazırda güvenlik güçleri tarafından operasyonel görevlerde aktif kullanılıyor. Bugüne kadar güvenlik güçleri envanterine 6 Bayraktar AKINCI TİHA girdi.

Üç ülke ile ihracat sözleşmesi

Bayraktar AKINCI TİHA için 3 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021’de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin yüzde 80’den fazlasını ihracattan elde etti. Milli TİHA Bayraktar AKINCI’ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.
insansız uçak sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2021
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