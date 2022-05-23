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Adana'da pencereye çağrılan kişi silahla vuruldu
Adana'da pencereye çağrılan kişi silahla vuruldu
Adana'da evindeyken dışarıdan kendisine seslenildiğini duyan kişi, pencereden bakınca silahla vuruldu. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-23T04:22+0300
türkiye
pencere
silahlı saldırı
adana
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Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde, Murat Ş, evinde oturduğu sırada, sokaktan kendisine seslenildiğini duyunca pencereden baktı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu sırada şüpheli, elindeki tabancayla Murat Ş'ye ateş açarak motosikletle olay yerinden kaçtı.Yaralanan Murat Ş. yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede sokakta 6 boş kovan buldu.Evde yapılan incelemede ise dolaplara iki merminin isabet ettiği tespit edildi.Olaya karışan iki kişinin kimliklerini tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
türkiye
adana
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pencere, silahlı saldırı, adana

Adana'da pencereye çağrılan kişi silahla vuruldu

04:17 23.05.2022 (güncellendi: 04:22 23.05.2022)
© AAPolis aracı Adana
Polis aracı Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AA
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Adana'da evindeyken dışarıdan kendisine seslenildiğini duyan kişi, pencereden bakınca silahla vuruldu.
Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde, Murat Ş, evinde oturduğu sırada, sokaktan kendisine seslenildiğini duyunca pencereden baktı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu sırada şüpheli, elindeki tabancayla Murat Ş'ye ateş açarak motosikletle olay yerinden kaçtı.
Yaralanan Murat Ş. yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede sokakta 6 boş kovan buldu.
Evde yapılan incelemede ise dolaplara iki merminin isabet ettiği tespit edildi.
Olaya karışan iki kişinin kimliklerini tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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