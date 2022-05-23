https://tr.sputniknews.com/20220523/adanada-pencereye-cagrilan-kisi-silahla-vuruldu-1056582763.html

Adana'da pencereye çağrılan kişi silahla vuruldu

Adana'da pencereye çağrılan kişi silahla vuruldu

Adana'da evindeyken dışarıdan kendisine seslenildiğini duyan kişi, pencereden bakınca silahla vuruldu. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T04:17+0300

2022-05-23T04:17+0300

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türkiye

pencere

silahlı saldırı

adana

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Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde, Murat Ş, evinde oturduğu sırada, sokaktan kendisine seslenildiğini duyunca pencereden baktı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu sırada şüpheli, elindeki tabancayla Murat Ş'ye ateş açarak motosikletle olay yerinden kaçtı.Yaralanan Murat Ş. yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede sokakta 6 boş kovan buldu.Evde yapılan incelemede ise dolaplara iki merminin isabet ettiği tespit edildi.Olaya karışan iki kişinin kimliklerini tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

türkiye

adana

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pencere, silahlı saldırı, adana