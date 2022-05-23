https://tr.sputniknews.com/20220523/ahkeme-2010da-harkov-anlasmasini-imzaladigi-gerekcesiyle-yanukovicin-tutuklanmasina-izin-verdi-1056602337.html
Мahkeme, 2010'da Harkov Anlaşması'nı imzaladığı gerekçesiyle Yanukoviç'in tutuklanmasına izin verdi
Мahkeme, 2010'da Harkov Anlaşması'nı imzaladığı gerekçesiyle Yanukoviç'in tutuklanmasına izin verdi
Ukrayna mahkemesi, eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in 2010 yılında Rusya Karadeniz Filosu'nun Kırım'daki varlığının uzatılmasını öngören Harkov... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T17:42+0300
2022-05-23T17:42+0300
2022-05-23T17:44+0300
ukrayna krizi
viktor yanukoviç
harkov
tutuklanma
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Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev'deki Peçerskiy ilçe mahkemesinin, vatana ihanet ettiği gerekçesiyle eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'in tutuklu yargılanmasına karar verdiği belirtildi.Nisan 2010'da Rusya ve Ukrayna, Rus Karadeniz Filosu'nun Ukrayna'daki varlığının 2017'den sonra 25 yıl uzatılmasını ve bunun karşılıklı mutabakatla 5 yıllık dönemler halinde uzatılmasını öngören anlaşmayı imzalamış, anlaşma Yüksek Rada'da 236 vekilin oylarıyla kabul edilmişti. Bunun karşılığında Ukrayna, 1000 metreküp Rus gazı başına 100 dolar indirim almıştı.
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viktor yanukoviç, harkov, tutuklanma
Мahkeme, 2010'da Harkov Anlaşması'nı imzaladığı gerekçesiyle Yanukoviç'in tutuklanmasına izin verdi
17:42 23.05.2022 (güncellendi: 17:44 23.05.2022) Abone ol
Ukrayna mahkemesi, eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in 2010 yılında Rusya Karadeniz Filosu'nun Kırım'daki varlığının uzatılmasını öngören Harkov Anlaşması'nı imzalaması nedeniyle vatana ihanet suçundan tutuklanmasına izin verdi.
Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev'deki Peçerskiy ilçe mahkemesinin, vatana ihanet ettiği gerekçesiyle eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'in tutuklu yargılanmasına karar verdiği belirtildi.
Nisan 2010'da Rusya ve Ukrayna, Rus Karadeniz Filosu'nun Ukrayna'daki varlığının 2017'den sonra 25 yıl uzatılmasını ve bunun karşılıklı mutabakatla 5 yıllık dönemler halinde uzatılmasını öngören anlaşmayı imzalamış, anlaşma Yüksek Rada'da 236 vekilin oylarıyla kabul edilmişti. Bunun karşılığında Ukrayna, 1000 metreküp Rus gazı başına 100 dolar indirim almıştı.