Мahkeme, 2010'da Harkov Anlaşması'nı imzaladığı gerekçesiyle Yanukoviç'in tutuklanmasına izin verdi

Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev'deki Peçerskiy ilçe mahkemesinin, vatana ihanet ettiği gerekçesiyle eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'in tutuklu yargılanmasına karar verdiği belirtildi.



Nisan 2010'da Rusya ve Ukrayna, Rus Karadeniz Filosu'nun Ukrayna'daki varlığının 2017'den sonra 25 yıl uzatılmasını ve bunun karşılıklı mutabakatla 5 yıllık dönemler halinde uzatılmasını öngören anlaşmayı imzalamış, anlaşma Yüksek Rada'da 236 vekilin oylarıyla kabul edilmişti. Bunun karşılığında Ukrayna, 1000 metreküp Rus gazı başına 100 dolar indirim almıştı.