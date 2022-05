Ali Koç: 2011'den bu yana en çok hakkı yenen kulüp Fenerbahçe'dir

https://tr.sputniknews.com/20220523/ali-koc-2011den-bu-yana-en-cok-hakki-yenen-kulup-fenerbahcedir-1056613309.html

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futbolunun bir şehir takımı etrafında döndüğünü... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

Beyaz TV'de katıldığı Derin Futbol Programı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Filmi geriye sarabilseydik, başkan adayı olmak için bir sene daha beklerdim. Gemiyi yüzdürebilmek için maddi manevi dokunuşlar gerekiyordu. Keşke o dokunuşların sonunda bazı şampiyonluklar olsaydı." dedi.Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:Filmi geriye sarabilseydik, başkan adayı olmak için bir sene daha beklerdim. Gemiyi yüzdürebilmek için maddi manevi dokunuşlar gerekiyordu. Keşke o dokunuşların sonunda bazı şampiyonluklar olsaydı. Seçimler bir sene daha sonra olsaydı daha net şeyler olabilirdi. Bazı olaylar oldu geçmişte bir sene evveline gidersek. Kısmet buymuş.Aziz Yıldırım konusuna girmek istemiyorum. Beraber çok yayına çıkmak istedim, olmadı. Beraber müthiş mücadele verdik. Başka kulüplerin başına bu olay gelse, Fenerbahçe gibi ayakta duramazlardı. Ameliyatında not bile yollamamam, durumun ne kadar acı olduğunu gösteriyor. Sorun bende değil. Ama keşke böyle olmasaydı. Zaman her şeyin ilacıdır.İlk sezon çok fazla değişimi aynı anda yaptık. Başkan değişti, yönetim değişti. takım değişti. paramız yoktu. fakat paramız olmadığımız için transfer yapamacayak durumdaydık. Çok büyük beklentilerle gelenler bizleri tatmin etmedi. Ama her şeye rağmen şampiyonluğun en büyük adayıydık.Kesin bizim hatalarımız oldu. Tecrübe kazandık. Yapısal unsurlar da var. Yaşanan bütün tatminsiz sonuçları dış etkenlere bağlamıyorum ama çok önemli etkenler. 8 senede 4 takım şampiyon olmuş. Bunlardan biri Fenerbahçe değil.Son 4 sezonda 4 farklı takım şampiyon oldu. Sadece Fenerbahçe olamadı. 2011'den bu yana baktığınızda en çok hakkı yenen kulüp Fenerbahçe'dir.'Türk futbolu şehir takımın etrafında dönüyor'Neden TFF'yi temsil eden insanlar usulsüzlüğe müsaade ederler. Türk futbolu, bir şehir takımı odağında dönüyor. Bu Trabzonspor için de tehlikeli. Kimse sesini çıkarmazsa, yapılan yanlışları kanıksıyoruz. Neden sadece biz konuşuyoruz?'Bütüne baktığımızda destek vardı'"Trabzonspor'un şampiyonluğu... O aşamada 'Açık ara en iyi futbolu oynuyorlar' dedim. Sonra puan kayıpları başladı. Nispeten yaşlı bir kadro. Aynı basın toplantısında Türkiye, Trabzon'dan büyüktür de demiştim. Trabzonspor bazı maçlarda şiir gibi top oynadı. Ama bütüne baktığınızda, iyi de bir destek vardı""Adana Demirspor maçı... O maçta bir mağlubiyet olsaydı, 8 puana düşüyordu. Trabzonspor bence yine de olabilirdi ama tarihsel olarak durumları son saniyede şampiyonlukları kaybetme, sevgili Abdullah Avcı'nın son haftalarda şampiyonluk kaybetme..."'Hakemlik sınavlarının hepsi kaldırıldı'"Hakemlik sınavlarının hepsi kaldırıldı. Dil, atletik performans, kural sınavı, hepsi... Torpille hakem atanıyor. Belki de önümüzdeki 10 yılın altyapısı yapılıyor ve belli bir amaca hizmet edecekler. Buna ben inanıyorum. Buna izin vermemek için çalışacağız"Bizim de hatalarımız kesin olmuştur. Burada bütün yaşanılan tatminsiz sonuçları tabii ki sadece dış etkenlere bağlamıyorum ama bunlar önemli. Rasim Ozan Kütahyalı ne zaman spor yorumcusu oldu? Tam 3 Temmuz sonrası oldu. Mehmet Baransu ile ne hikmetse aynı dönem... Duruş olarak, büyük olarak, Fenerbahçe'nin zaman zaman hasede de neden olacak durumlar oldu. Bundan bizim payımız da var. Ama bu hakkımızın yenmesi için bir sebep değil.Programın devamında Ali Koç, Mesut Özil'in medyaya fazla abartıldığını söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya "Boş konuşuyorsun" dedi.Söz konusu diyalog şöyle gelişti : Rasim Ozan Kütahyalı: "Mesut Özil transferinde Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kayrılmıştır."Ali Koç: "Boş konuşuyorsun! Bizi kim kayırdı! Devlet mi gidip aldı!"

