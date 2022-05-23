https://tr.sputniknews.com/20220523/ankarada-mahkum-yakinlarindan-af-talepli-gosteri-1056581107.html
Ankara'da mahkum yakınlarından af talepli gösteri
Ankara'da mahkum yakınlarından af talepli gösteri
Ankara Ulus Meydanı’nda bir araya gelen mahkum yakınları af talebinde bulundu. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T00:36+0300
2022-05-23T00:36+0300
2022-05-23T00:36+0300
türkiye
hapishane
ankara
mahkum
af
genel af
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Ulus Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 400 kişilik mahkum yakını, af çağrısı yaptı. Grup adına açıklama yapan Mahkum Yakınları Federasyonu Üyesi Figen Akkaş, “Türkiye’de 384 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 271 bin 823 kişidir, şu anda mahkum sayımız 320 bine ulaşmıştır. 60 bin kapasitenin üzerinde mahkum vardır” dedi.Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hapishane, ankara, mahkum, af, genel af
Ankara'da mahkum yakınlarından af talepli gösteri
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Ankara Ulus Meydanı’nda bir araya gelen mahkum yakınları af talebinde bulundu.
Ulus Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 400 kişilik mahkum yakını, af çağrısı yaptı.
Grup adına açıklama yapan Mahkum Yakınları Federasyonu Üyesi Figen Akkaş, “Türkiye’de 384 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 271 bin 823 kişidir, şu anda mahkum sayımız 320 bine ulaşmıştır. 60 bin kapasitenin üzerinde mahkum vardır” dedi.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.