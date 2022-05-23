https://tr.sputniknews.com/20220523/ankarada-mahkum-yakinlarindan-af-talepli-gosteri-1056581107.html

Ankara'da mahkum yakınlarından af talepli gösteri

Ankara'da mahkum yakınlarından af talepli gösteri

Ankara Ulus Meydanı’nda bir araya gelen mahkum yakınları af talebinde bulundu. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T00:36+0300

2022-05-23T00:36+0300

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türkiye

hapishane

ankara

mahkum

af

genel af

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Ulus Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 400 kişilik mahkum yakını, af çağrısı yaptı. Grup adına açıklama yapan Mahkum Yakınları Federasyonu Üyesi Figen Akkaş, “Türkiye’de 384 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 271 bin 823 kişidir, şu anda mahkum sayımız 320 bine ulaşmıştır. 60 bin kapasitenin üzerinde mahkum vardır” dedi.Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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hapishane, ankara, mahkum, af, genel af