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https://tr.sputniknews.com/20220523/ankarada-mahkum-yakinlarindan-af-talepli-gosteri-1056581107.html
Ankara'da mahkum yakınlarından af talepli gösteri
Ankara'da mahkum yakınlarından af talepli gösteri
Ankara Ulus Meydanı’nda bir araya gelen mahkum yakınları af talebinde bulundu. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T00:36+0300
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türkiye
hapishane
ankara
mahkum
af
genel af
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Ulus Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 400 kişilik mahkum yakını, af çağrısı yaptı. Grup adına açıklama yapan Mahkum Yakınları Federasyonu Üyesi Figen Akkaş, “Türkiye’de 384 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 271 bin 823 kişidir, şu anda mahkum sayımız 320 bine ulaşmıştır. 60 bin kapasitenin üzerinde mahkum vardır” dedi.Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
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hapishane, ankara, mahkum, af, genel af

Ankara'da mahkum yakınlarından af talepli gösteri

00:36 23.05.2022
© AAHapishane
Hapishane - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AA
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Ankara Ulus Meydanı’nda bir araya gelen mahkum yakınları af talebinde bulundu.

Ulus Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 400 kişilik mahkum yakını, af çağrısı yaptı.
Grup adına açıklama yapan Mahkum Yakınları Federasyonu Üyesi Figen Akkaş, “Türkiye’de 384 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 271 bin 823 kişidir, şu anda mahkum sayımız 320 bine ulaşmıştır. 60 bin kapasitenin üzerinde mahkum vardır” dedi.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
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