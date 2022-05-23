https://tr.sputniknews.com/20220523/avustralyada-2007den-beri-ilk-secimi-isci-partili-albanese-kazandi-1056590308.html

Avustralya'da 2007'den beri ilk: Seçimi İşçi Partili Albanese kazandı

Avustralya'da 2007'den beri ilk: Seçimi İşçi Partili Albanese kazandı

Avustralya'da, önceki gün düzenlenen seçimden galip çıkan İşçi Partisi'nin lideri Anthony Albanese, başkent Canberra'da düzenlenen törende ülkenin 31... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T12:09+0300

2022-05-23T12:09+0300

2022-05-23T12:10+0300

avustralya

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işçi partisi

seçim

anthony albanese

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Ülkenin 31. başbakanı Albanese'nin yanı sıra törende, Richard Marles başbakan yardımcısı, Penny Wong dışişleri bakanı, Katy Gallagher ile Jim Chalmers da ekonomi bakanı olarak yemin etti. Bu arada, Wong, ülkenin yurt dışında doğan ilk dışişleri bakanı oldu. Diğer yandan ülke basınındaki haberlere göre, oy sayımı sürüyor. Seçimde kullanılan oyların yüzde 72'si sayıldı. Avustralya Parlamentosu'nda çoğunluğu elde etmek için 76 koltuğa sahip olmak gerekirken, İşçi Partisi şimdiye kadar 74 koltuk kazandı. Albanese, yemin töreninin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Avustralyalılar, değişim için oy verdi" dedi. Söz konusu değişikliği düzenli şekilde uygulama niyetinde olduklarını kaydeden Albanese, halkı bir araya getirme sözü verdi. Ülkenin Çin ile ilişkilerine değinen Albanese, Çin ile ilişkilerin zor olduğunu ancak her zaman Avustralya'nın değerlerinin savunulması gerektiğini vurguladı. Japonya'ya düzenleyeceği ziyarete atıfta bulunan Albanese, iki gün sonra döneceğini ifade etti. Albanese, Avustralyalıların desteklediği iklim değişikliği ve sağlık konularındaki gündemi uygulamaya başlayacaklarını dile getirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini aradığını belirten Albanese, konuşmanın oldukça verimli ve olumlu geçtiğini belirtti. Albanese kimdir?Avusturalya'nın yeni lideri Albanese 59 yaşındaki Albanese, Avusturalya'da 2019'dan bu yana sürdürdüğü muhalefet liderliğiyle tanınıyor. 2013'ten bu yana iktidarda olan muhafazakar hükümeti devirmek için mücadele eden Albanese, ülkede en uzun süre görev yapan siyasiler arasında yer alıyor. Albanese, ücretsiz sağlık sisteminin savunan politikasıyla öne çıkarken rugby tutkusu ile de biliniyor. 20'li yaşlarından bu yana İşçi Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev alan deneyimli siyasetçi, yaklaşık 25 yıldır parlamento üyesi olarak ülkesine hizmet ediyor. Albanese, 2007'de Kevin Rudd liderliğindeki İşçi Partisi iktidarında ulaştırma ve altyapı bakanlığı, 2013'te ise başbakan yardımcılığı görevini yürütmüştü.

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avustralya, işçi partisi, seçim, anthony albanese