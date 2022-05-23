https://tr.sputniknews.com/20220523/batshuayi-besiktasa-veda-etti-bu-takimi-cok-sevdim-1056595985.html
Batshuayi, Beşiktaş'a veda etti: 'Bu takımı çok sevdim'
Batshuayi, Beşiktaş'a veda etti: 'Bu takımı çok sevdim'
Beşiktaş'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi, siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda etti. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T14:21+0300
2022-05-23T14:21+0300
2022-05-23T14:21+0300
spor
beşiktaş
michy batshuayi
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Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenileni veremeyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi taraftara veda etti.Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımlayan Batshuayi, "Beşiktaş taraftarları, elveda deme zamanı geldi. Söylenecek çok şey var ama kısa tutmaya çalışacağım. İlk olarak buradaki sıcak karşılama için herkese teşekkür etmek istiyorum. Hiç bu kadar tutkulu bir takım görmemiştim. Bu ülkeyi ve bu takımı çok sevdim, kendimi evimde hissettim. Geride bıraktığımız sezon çok can sıkıcı, uzun ve zordu. Takım ve ben daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.Belçikalı futbolcu hayal kırıklıkları yaşadığından da bahsederek şunları kaydetti:"Forma için her şeyimi verdim ama istediğim kadar gol atamamak çok can sıkıcı oldu. Takımla benim için büyük hayal kırıklıkları oldu, umarım beni güzel hatırlarsınız. Süper Kupa'yı kazanmamız, stattaki atmosfer ve en iyi maçlarımız gibi sadece güzel anıları hatırlayacağım. Kulübe, birlikte çalıştığım tüm personele, takım arkadaşlarıma ve Beşiktaş taraftarlarına gelecek için en iyisini diliyorum. Çünkü bunu hak ediyorsunuz."
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beşiktaş, michy batshuayi
Batshuayi, Beşiktaş'a veda etti: 'Bu takımı çok sevdim'
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Beşiktaş'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi, siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda etti.
Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenileni veremeyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi taraftara veda etti.
Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımlayan Batshuayi, "Beşiktaş taraftarları, elveda deme zamanı geldi. Söylenecek çok şey var ama kısa tutmaya çalışacağım. İlk olarak buradaki sıcak karşılama için herkese teşekkür etmek istiyorum. Hiç bu kadar tutkulu bir takım görmemiştim. Bu ülkeyi ve bu takımı çok sevdim, kendimi evimde hissettim. Geride bıraktığımız sezon çok can sıkıcı, uzun ve zordu. Takım ve ben daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Belçikalı futbolcu hayal kırıklıkları yaşadığından da bahsederek şunları kaydetti:
"Forma için her şeyimi verdim ama istediğim kadar gol atamamak çok can sıkıcı oldu. Takımla benim için büyük hayal kırıklıkları oldu, umarım beni güzel hatırlarsınız. Süper Kupa'yı kazanmamız, stattaki atmosfer ve en iyi maçlarımız gibi sadece güzel anıları hatırlayacağım. Kulübe, birlikte çalıştığım tüm personele, takım arkadaşlarıma ve Beşiktaş taraftarlarına gelecek için en iyisini diliyorum. Çünkü bunu hak ediyorsunuz."