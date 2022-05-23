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Bir yılda 5 defa intihar teşebbüsünde bulundu
Bir yılda 5 defa intihar teşebbüsünde bulundu
Adıyaman’da 1 yıl içerisinde 4 defa intihar teşebbüsünde bulunan kişi, bu defa de üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T22:58+0300
2022-05-23T22:58+0300
türkiye
intihar
intihar
intihar girişimi
teşebbüs
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Adıyaman merkezde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 21 yaşındaki Aydın D., bir yıl içerisinde kent merkezinde bulunan üst geçitlerde farklı zaman aralıklarında 4 defa intihar teşebbüsünde bulundu. Genç her teşebbüsünde emniyet güçlerince ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.Bir yılda 4 defa üst geçitlerden atlamak isteyen şahıs, bu defa Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan üst geçide çıktı. Üst geçitteki Aydın D’yi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Kısa sürede olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ve sağlık ekipleri ise önlem aldı.Kimseyi kendisine yaklaştırmayan şahıs, daha sonra intihar etmekten vazgeçerek kendi isteğiyle bulunduğu yerden indi. Şahıs burada bulunan polis ekiplerince ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.14 Mart 2022 tarihinde Aydın D.'nin intihar teşebbüsü sonrası fenalaşması üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı esnada yola aniden fırlayan 11 yaşındaki Z.A.E., ambulansın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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intihar, intihar, intihar girişimi, teşebbüs

Bir yılda 5 defa intihar teşebbüsünde bulundu

22:58 23.05.2022
© İHA / CİHAN KİZİR-Adıyaman'da 1 yıl içerisinde 4 defa intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, bu defa de üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.
Adıyaman'da 1 yıl içerisinde 4 defa intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, bu defa de üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© İHA / CİHAN KİZİR-
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Adıyaman’da 1 yıl içerisinde 4 defa intihar teşebbüsünde bulunan kişi, bu defa de üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.
Adıyaman merkezde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 21 yaşındaki Aydın D., bir yıl içerisinde kent merkezinde bulunan üst geçitlerde farklı zaman aralıklarında 4 defa intihar teşebbüsünde bulundu. Genç her teşebbüsünde emniyet güçlerince ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.
Bir yılda 4 defa üst geçitlerden atlamak isteyen şahıs, bu defa Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan üst geçide çıktı. Üst geçitteki Aydın D’yi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
© İHA / CİHAN KİZİR-Adıyaman'da 1 yıl içerisinde 4 defa intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, bu defa de üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.
Adıyaman'da 1 yıl içerisinde 4 defa intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, bu defa de üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
Adıyaman'da 1 yıl içerisinde 4 defa intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, bu defa de üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.
© İHA / CİHAN KİZİR-
Kısa sürede olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ve sağlık ekipleri ise önlem aldı.
Kimseyi kendisine yaklaştırmayan şahıs, daha sonra intihar etmekten vazgeçerek kendi isteğiyle bulunduğu yerden indi. Şahıs burada bulunan polis ekiplerince ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.
14 Mart 2022 tarihinde Aydın D.'nin intihar teşebbüsü sonrası fenalaşması üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı esnada yola aniden fırlayan 11 yaşındaki Z.A.E., ambulansın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
© İHA / CİHAN KİZİR-Adıyaman'da 1 yıl içerisinde 4 defa intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, bu defa de üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.
Adıyaman'da 1 yıl içerisinde 4 defa intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, bu defa de üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
Adıyaman'da 1 yıl içerisinde 4 defa intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, bu defa de üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.
© İHA / CİHAN KİZİR-
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