https://tr.sputniknews.com/20220523/bir-yilda-5-defa-intihar-tesebbusunde-bulundu-1056611993.html

Bir yılda 5 defa intihar teşebbüsünde bulundu

Bir yılda 5 defa intihar teşebbüsünde bulundu

Adıyaman’da 1 yıl içerisinde 4 defa intihar teşebbüsünde bulunan kişi, bu defa de üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T22:58+0300

2022-05-23T22:58+0300

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türkiye

intihar

intihar

intihar girişimi

teşebbüs

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Adıyaman merkezde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 21 yaşındaki Aydın D., bir yıl içerisinde kent merkezinde bulunan üst geçitlerde farklı zaman aralıklarında 4 defa intihar teşebbüsünde bulundu. Genç her teşebbüsünde emniyet güçlerince ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.Bir yılda 4 defa üst geçitlerden atlamak isteyen şahıs, bu defa Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan üst geçide çıktı. Üst geçitteki Aydın D’yi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Kısa sürede olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ve sağlık ekipleri ise önlem aldı.Kimseyi kendisine yaklaştırmayan şahıs, daha sonra intihar etmekten vazgeçerek kendi isteğiyle bulunduğu yerden indi. Şahıs burada bulunan polis ekiplerince ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.14 Mart 2022 tarihinde Aydın D.'nin intihar teşebbüsü sonrası fenalaşması üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı esnada yola aniden fırlayan 11 yaşındaki Z.A.E., ambulansın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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intihar, intihar, intihar girişimi, teşebbüs