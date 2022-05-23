Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220523/cumhurbaskani-erdogan-muslum-babayla-ilgili-ne-yapiyorsunuz-sikiysa-yapin-1056594282.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslüm Baba'yla ilgili ne yapıyorsunuz, sıkıysa yapın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslüm Baba'yla ilgili ne yapıyorsunuz, sıkıysa yapın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, katıldığı Millet Kütüphanesinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’nde sürpriz bir gösteri yapıldı. Farklı sanatçılardan... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T13:36+0300
2022-05-23T13:42+0300
yaşam
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
külliye
sanatçı
cem karaca
müslüm gürses
millet kütüphanesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056594228_114:0:1259:644_1920x0_80_0_0_7b20f2555d47ff1373465f02d049be0a.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençler ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle gezdi. Sergi gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında gençlerin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş'ın kızı Döne Ertaş, Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca, Yıldıray Çınar'ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca'nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek'in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin'in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin de yer aldı. Erdoğan, programın ardından sanatçı aileleriyle sohbet etti.Erdoğan'a sergide sürpriz bir gösteri de yapıldı. Sergiye katılanlar, müzede yer verilen sanatçıların eserlerini seslendirdi. Sanatçılar şarkısını okuduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslüm Baba'yla ilgili ne yapıyorsunuz, sıkıysa Müslüm Baba'yla yapın bakalım" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220521/cumhurbaskani-erdoganin-masa-tenisindeki-raket-tutusu-nftye-donusturuldu-1056554828.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056594228_400:0:1259:644_1920x0_80_0_0_89748f5f360701e61df6f319119fcd40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, külliye, sanatçı, cem karaca, müslüm gürses, millet kütüphanesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslüm Baba'yla ilgili ne yapıyorsunuz, sıkıysa yapın

13:36 23.05.2022 (güncellendi: 13:42 23.05.2022)
© Fotoğraf : Twitter Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, katıldığı Millet Kütüphanesinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’nde sürpriz bir gösteri yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, katıldığı Millet Kütüphanesinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’nde sürpriz bir gösteri yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, katıldığı Millet Kütüphanesinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’nde sürpriz bir gösteri yapıldı. Farklı sanatçılardan söylenen şarkıların ardından Erdoğan, "Sıkıysa Müslüm Baba'yla yapın" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençler ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle gezdi.
Sergi gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında gençlerin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş'ın kızı Döne Ertaş, Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca, Yıldıray Çınar'ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca'nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek'in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin'in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin de yer aldı. Erdoğan, programın ardından sanatçı aileleriyle sohbet etti.
Erdoğan'a sergide sürpriz bir gösteri de yapıldı. Sergiye katılanlar, müzede yer verilen sanatçıların eserlerini seslendirdi. Sanatçılar şarkısını okuduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslüm Baba'yla ilgili ne yapıyorsunuz, sıkıysa Müslüm Baba'yla yapın bakalım" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu, NFT'ye dönüştürüldü
21 Mayıs, 10:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала