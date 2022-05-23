https://tr.sputniknews.com/20220523/cumhurbaskani-erdogan-muslum-babayla-ilgili-ne-yapiyorsunuz-sikiysa-yapin-1056594282.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslüm Baba'yla ilgili ne yapıyorsunuz, sıkıysa yapın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslüm Baba'yla ilgili ne yapıyorsunuz, sıkıysa yapın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, katıldığı Millet Kütüphanesinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’nde sürpriz bir gösteri yapıldı. Farklı sanatçılardan... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T13:36+0300
2022-05-23T13:36+0300
2022-05-23T13:42+0300
yaşam
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
külliye
sanatçı
cem karaca
müslüm gürses
millet kütüphanesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençler ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle gezdi. Sergi gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında gençlerin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş'ın kızı Döne Ertaş, Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca, Yıldıray Çınar'ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca'nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek'in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin'in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin de yer aldı. Erdoğan, programın ardından sanatçı aileleriyle sohbet etti.Erdoğan'a sergide sürpriz bir gösteri de yapıldı. Sergiye katılanlar, müzede yer verilen sanatçıların eserlerini seslendirdi. Sanatçılar şarkısını okuduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslüm Baba'yla ilgili ne yapıyorsunuz, sıkıysa Müslüm Baba'yla yapın bakalım" dedi.
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, külliye, sanatçı, cem karaca, müslüm gürses, millet kütüphanesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslüm Baba'yla ilgili ne yapıyorsunuz, sıkıysa yapın
13:36 23.05.2022 (güncellendi: 13:42 23.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, katıldığı Millet Kütüphanesinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’nde sürpriz bir gösteri yapıldı. Farklı sanatçılardan söylenen şarkıların ardından Erdoğan, "Sıkıysa Müslüm Baba'yla yapın" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençler ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle gezdi.
Sergi gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında gençlerin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş'ın kızı Döne Ertaş, Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca, Yıldıray Çınar'ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca'nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek'in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin'in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin de yer aldı. Erdoğan, programın ardından sanatçı aileleriyle sohbet etti.
Erdoğan'a sergide sürpriz bir gösteri de yapıldı. Sergiye katılanlar, müzede yer verilen sanatçıların eserlerini seslendirdi. Sanatçılar şarkısını okuduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslüm Baba'yla ilgili ne yapıyorsunuz, sıkıysa Müslüm Baba'yla yapın bakalım" dedi.