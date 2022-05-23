https://tr.sputniknews.com/20220523/cumhurbaskani-erdogan-muslum-babayla-ilgili-ne-yapiyorsunuz-sikiysa-yapin-1056594282.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslüm Baba'yla ilgili ne yapıyorsunuz, sıkıysa yapın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslüm Baba'yla ilgili ne yapıyorsunuz, sıkıysa yapın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, katıldığı Millet Kütüphanesinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’nde sürpriz bir gösteri yapıldı. Farklı sanatçılardan... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T13:36+0300

2022-05-23T13:36+0300

2022-05-23T13:42+0300

yaşam

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

külliye

sanatçı

cem karaca

müslüm gürses

millet kütüphanesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençler ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle gezdi. Sergi gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında gençlerin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş'ın kızı Döne Ertaş, Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca, Yıldıray Çınar'ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca'nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek'in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin'in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin de yer aldı. Erdoğan, programın ardından sanatçı aileleriyle sohbet etti.Erdoğan'a sergide sürpriz bir gösteri de yapıldı. Sergiye katılanlar, müzede yer verilen sanatçıların eserlerini seslendirdi. Sanatçılar şarkısını okuduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslüm Baba'yla ilgili ne yapıyorsunuz, sıkıysa Müslüm Baba'yla yapın bakalım" dedi.

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, külliye, sanatçı, cem karaca, müslüm gürses, millet kütüphanesi