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Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili oldu
Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili oldu
Suriye üzerinden gelen çöl tozu taşınımı nedeniyle Şırnak, Mardin, Tunceli ve Bingöl'de görüş mesafesi azaldı, kentleri toz bulutları kapladı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T14:48+0300
2022-05-23T14:48+0300
türkiye
toz taşınımı
doğu anadolu
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Toz taşınımı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Şırnak, Tunceli, Bingöl'ün Karlıova ve Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesin düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.Kentlerde araçların ve balkonların üzeri toz tabakasıyla kaplanırken, hava kalitesinin de düşmesiyle uzmanlar özellikle solunum güçlüğü çekenlerin dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu. Şırnak'ın sınıra yakın ilçelerinde etkili olan toz taşınımıyla Cudi ve Gabar dağları görülmez hale geldi.Tunceli Valiliği'nden uyarıTunceli'de de gece saatlerinden itibaren etkili olan çöl tozu taşınımı nedeniyle vatandaşlar evlerine kapanırken, kentin etrafındaki dağlar görülmez hale geldi.Valilik solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanların tozdan etkilenmemeleri için kapı ile pencerelerini kapatıp evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220523/sanliurfada-toz-tasinimi-gece-saatlerinde-sinir-ilceleri-etkisi-altina-aldi-1056581593.html
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toz taşınımı, doğu anadolu, türkiye

Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili oldu

14:48 23.05.2022
© DHADoğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili oldu
Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© DHA
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Suriye üzerinden gelen çöl tozu taşınımı nedeniyle Şırnak, Mardin, Tunceli ve Bingöl'de görüş mesafesi azaldı, kentleri toz bulutları kapladı.
Toz taşınımı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Şırnak, Tunceli, Bingöl'ün Karlıova ve Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesin düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentlerde araçların ve balkonların üzeri toz tabakasıyla kaplanırken, hava kalitesinin de düşmesiyle uzmanlar özellikle solunum güçlüğü çekenlerin dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu. Şırnak'ın sınıra yakın ilçelerinde etkili olan toz taşınımıyla Cudi ve Gabar dağları görülmez hale geldi.

Tunceli Valiliği'nden uyarı

Tunceli'de de gece saatlerinden itibaren etkili olan çöl tozu taşınımı nedeniyle vatandaşlar evlerine kapanırken, kentin etrafındaki dağlar görülmez hale geldi.
Valilik solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanların tozdan etkilenmemeleri için kapı ile pencerelerini kapatıp evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.
Şanlıurfa’da toz taşınımı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
TÜRKİYE
Şanlıurfa’da toz taşınımı: Gece saatlerinde sınır ilçelerini etkisi altına aldı
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