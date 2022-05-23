https://tr.sputniknews.com/20220523/sanliurfada-toz-tasinimi-gece-saatlerinde-sinir-ilceleri-etkisi-altina-aldi-1056581593.html

Şanlıurfa’da toz taşınımı: Gece saatlerinde sınır ilçelerini etkisi altına aldı

Şanlıurfa’da toz taşınımı: Gece saatlerinde sınır ilçelerini etkisi altına aldı

Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa’nın sınır ilçelerini etkisi altına aldı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T01:16+0300

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2022-05-23T01:16+0300

türkiye

toz taşınımı

şanlıurfa

suriye

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Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa’nın sınır ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerinden ayrılmadı.Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ceylanpınar'da yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunan vatandaşların tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu. Ayrıca jandarma ve polis de toz bulutunu fırsat bilip sınırdan yapılabilecek kaçak geçişler için devriye sayılarını artırdı. Ekipler, sınır hattı boyunca kontroller gerçekleştirdi.

türkiye

şanlıurfa

suriye

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toz taşınımı, şanlıurfa, suriye