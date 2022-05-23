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Şanlıurfa’da toz taşınımı: Gece saatlerinde sınır ilçelerini etkisi altına aldı
Şanlıurfa’da toz taşınımı: Gece saatlerinde sınır ilçelerini etkisi altına aldı
Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa’nın sınır ilçelerini etkisi altına aldı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
toz taşınımı
şanlıurfa
suriye
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Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa’nın sınır ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerinden ayrılmadı.Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ceylanpınar'da yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunan vatandaşların tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu. Ayrıca jandarma ve polis de toz bulutunu fırsat bilip sınırdan yapılabilecek kaçak geçişler için devriye sayılarını artırdı. Ekipler, sınır hattı boyunca kontroller gerçekleştirdi.
türkiye
şanlıurfa
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toz taşınımı, şanlıurfa, suriye

Şanlıurfa’da toz taşınımı: Gece saatlerinde sınır ilçelerini etkisi altına aldı

01:16 23.05.2022
© İHA / AHMET ATANŞanlıurfa’da toz taşınımı
Şanlıurfa’da toz taşınımı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© İHA / AHMET ATAN
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Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa’nın sınır ilçelerini etkisi altına aldı.
Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa’nın sınır ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerinden ayrılmadı.
Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ceylanpınar'da yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunan vatandaşların tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.
Ayrıca jandarma ve polis de toz bulutunu fırsat bilip sınırdan yapılabilecek kaçak geçişler için devriye sayılarını artırdı. Ekipler, sınır hattı boyunca kontroller gerçekleştirdi.
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