https://tr.sputniknews.com/20220523/sanliurfada-toz-tasinimi-gece-saatlerinde-sinir-ilceleri-etkisi-altina-aldi-1056581593.html
Şanlıurfa’da toz taşınımı: Gece saatlerinde sınır ilçelerini etkisi altına aldı
Şanlıurfa’da toz taşınımı: Gece saatlerinde sınır ilçelerini etkisi altına aldı
Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa’nın sınır ilçelerini etkisi altına aldı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T01:16+0300
2022-05-23T01:16+0300
2022-05-23T01:16+0300
türkiye
toz taşınımı
şanlıurfa
suriye
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Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa’nın sınır ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerinden ayrılmadı.Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ceylanpınar'da yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunan vatandaşların tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu. Ayrıca jandarma ve polis de toz bulutunu fırsat bilip sınırdan yapılabilecek kaçak geçişler için devriye sayılarını artırdı. Ekipler, sınır hattı boyunca kontroller gerçekleştirdi.
türkiye
şanlıurfa
suriye
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toz taşınımı, şanlıurfa, suriye
Şanlıurfa’da toz taşınımı: Gece saatlerinde sınır ilçelerini etkisi altına aldı
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Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa’nın sınır ilçelerini etkisi altına aldı.
Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa’nın sınır ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerinden ayrılmadı.
Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ceylanpınar'da yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunan vatandaşların tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.
Ayrıca jandarma ve polis de toz bulutunu fırsat bilip sınırdan yapılabilecek kaçak geçişler için devriye sayılarını artırdı. Ekipler, sınır hattı boyunca kontroller gerçekleştirdi.