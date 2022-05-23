Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Wisla Krakow'u 5-2 yenerek şampiyon oldu.



Krakow kentinde yapılan organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Polonya, İngiltere, İtalya, Fransa, Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 8 takım katıldı.