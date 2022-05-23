https://tr.sputniknews.com/20220523/etimesgut-belediye-ampute-spor-kulubu-sampiyonlar-ligi-sampiyonu-1056580786.html
Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, kupanın sahibi oldu. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T00:27+0300
2022-05-23T00:27+0300
2022-05-23T00:27+0300
spor
ampute
etimesgut
şampiyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056580761_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_9bd801cff16b55789a0162c44531f9af.jpg
Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Wisla Krakow'u 5-2 yenerek şampiyon oldu.Krakow kentinde yapılan organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Polonya, İngiltere, İtalya, Fransa, Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 8 takım katıldı.B Grubu'nda Manchester City'i 7-1, Ol Jouy Le MoutIer'i 7-0, Sporting AMP Futbol'u 10-1 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, yarı finalde karşılaştığı Flamencos Amputados'u 7-0 mağlup ederek finale yükseldi.Finalde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başardı.
etimesgut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056580761_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_a2a7819d6126aa008168bed6b4ef9256.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ampute, etimesgut, şampiyon
Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Abone ol
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, kupanın sahibi oldu.
Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Wisla Krakow'u 5-2 yenerek şampiyon oldu.
Krakow kentinde yapılan organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Polonya, İngiltere, İtalya, Fransa, Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 8 takım katıldı.
B Grubu'nda Manchester City'i 7-1, Ol Jouy Le MoutIer'i 7-0, Sporting AMP Futbol'u 10-1 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, yarı finalde karşılaştığı Flamencos Amputados'u 7-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Finalde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başardı.