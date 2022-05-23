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Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, bir yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, bir yaralı
Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T18:22+0300
2022-05-23T18:22+0300
türkiye
gaziantep
silahlı kavga
ölü
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Merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde iki grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan, silahların da kullanıldığı kavgada, Mehmet Polat olay yerinde yaşamını yitirdi.Yaralanan Hüseyin T. ve Cuma Arar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Arar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Hüseyin T'nin tedavisi ise sürüyor.Polat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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gaziantep, silahlı kavga, ölü

Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, bir yaralı

18:22 23.05.2022
© İHAGaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, bir yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, bir yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© İHA
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Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde iki grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan, silahların da kullanıldığı kavgada, Mehmet Polat olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Hüseyin T. ve Cuma Arar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Arar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hüseyin T'nin tedavisi ise sürüyor.
Polat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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