https://tr.sputniknews.com/20220523/gaziantepte-silahli-kavga-2-olu-bir-yarali-1056604044.html

Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, bir yaralı

Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, bir yaralı

Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T18:22+0300

2022-05-23T18:22+0300

2022-05-23T18:22+0300

türkiye

gaziantep

silahlı kavga

ölü

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Merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde iki grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan, silahların da kullanıldığı kavgada, Mehmet Polat olay yerinde yaşamını yitirdi.Yaralanan Hüseyin T. ve Cuma Arar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Arar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Hüseyin T'nin tedavisi ise sürüyor.Polat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

türkiye

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gaziantep, silahlı kavga, ölü