İletişim Başkanı Altun: Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde milletimiz için hizmet ve eser üretme yolunda yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık.



Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken 2053 ve 2071 vizyonlarımızla Büyük ve Güçlü Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/svPPkUkbM6