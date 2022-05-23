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İletişim Başkanı Altun: Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz
İletişim Başkanı Altun: Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Büyük Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" diyerek son 20 yılda yapılanları içeren bir videoyu paylaştı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T23:48+0300
2022-05-23T23:48+0300
2022-05-23T23:48+0300
türkiye
fahrettin altun
paylaşım
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.Paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde milletimiz için hizmet ve eser üretme yolunda yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık" sözlerine yer veren Altun, devamında şu ifadeleri kullandı:
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fahrettin altun, paylaşım
İletişim Başkanı Altun: Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Büyük Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" diyerek son 20 yılda yapılanları içeren bir videoyu paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde milletimiz için hizmet ve eser üretme yolunda yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık" sözlerine yer veren Altun, devamında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken 2053 ve 2071 vizyonlarımızla Büyük ve Güçlü Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz."