https://tr.sputniknews.com/20220523/iletisim-baskanligindan-isvecin-nato-uyeligine-dair-paylasim-turkiye-somut-garantiler-bekliyor-1056603047.html

İletişim Başkanlığı'ndan İsveç'in NATO üyeliğine dair paylaşım: Türkiye somut garantiler bekliyor

İletişim Başkanlığı'ndan İsveç'in NATO üyeliğine dair paylaşım: Türkiye somut garantiler bekliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'İsveç'in NATO üyeliğine' ilişkin yapılan paylaşımda "Türkiye, terör örgütlerini destekleyen İsveç'ten NATO'nun... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T18:12+0300

2022-05-23T18:12+0300

2022-05-23T18:14+0300

iletişim başkanlığı

türkiye

nato

isveç

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin, 'terör örgütlerini destekleyen İsveç'ten NATO'nun kolektif güvenlik prensibi çerçevesinde somut garantiler beklediğini' bildirdi.Başkanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2017'den bu yana İsveç'ten PKK/PYD ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesi talebinde bulunduğu ancak olumlu bir yanıt alamadığı belirtildi.İsveç resmi makamlarının, Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütü mensuplarını bakan düzeyinde ağırladığı ve ülke içindeki faaliyetlerini desteklediğinin ifade edildiği açıklamada, 'siyasi desteğin ortadan kaldırılması'nın önemine vurgu yapıldı.Terörün finansman kaynağının kurutulmasının gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç hükümetinin, ittifak üyesi Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden PKK/PYD'ye 2023 yılı için 376 milyon dolar tutarında destek verme kararı aldığı ifade edildi.PKK/PYD'ye silah ve ekipman desteğinin sonlandırılmasının önemli olduğu belirtilen açıklamada, İsveç hükümetinin, NATO tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK/PYD'ye tanksavar ve dronlar başta olmak üzere askeri ekipman desteği sağladığı, söz konusu silahların, Türk resmi makamları tarafından yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında ele geçirildiği bildirildi.'Ambargo ittifakın ruhuna aykırı'İsveç hükümetinin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanması ve sınır güvenliğini sağlamak için 2019'da başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında Türkiye'ye yönelik silah ambargosu uygulama kararı aldığı hatırlatılan açıklamada, Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan meşru hakları ve teröre karşı onlarca yıldır yürüttüğü mücadelede NATO üyesi tüm devletlerden destek beklediği, ambargo uygulamalarını ise ittifakın ruhuna aykırı olarak değerlendirdiği vurgulandı.Teröre karşı küresel iş birliğinin önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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