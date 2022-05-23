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İngiliz turisti 7 yerinden bıçaklayarak gasp eden 4 kişi yakalandı
İngiliz turisti 7 yerinden bıçaklayarak gasp eden 4 kişi yakalandı
İstanbul Beyoğlu'nda İngiliz turist Alister Gray'i 7 yerinden bıçaklayarak cep telefonunu gasp eden 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Gray'i gasp ettiği ve... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T21:20+0300
2022-05-23T21:21+0300
türkiye
turist
ingiliz
alister gray
cep telefonu
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Geçen Cumartesi 03.00'te İstiklal Caddesi'de meydana gelen olayda, İngiliz turist Alister Gray, cadde üzerinde yürürken 4 kişi tarafından saldırıya uğradı. Şüphelilerden biri Gray'in cep telefonunu almaya çalıştı. Telefonu bırakmak istemeyen Gray'e bir şüpheli bıçakla saldırdı. 7 yerinden bıçaklanan Gray, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Okmeydanı Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastaneye bıçakla yaralanan birinin geldiği bilgisi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde şüphelilerin eşkâllerine ulaşıldı. 4 şüpheli Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin Alister Gray'e yaklaşarak telefonunu almaya çalıştığı ve Gray'in karşı koyduğu görülüyor. 4 şüphelinin olaydan sonra kaçma anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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turist, ingiliz, alister gray, cep telefonu

İngiliz turisti 7 yerinden bıçaklayarak gasp eden 4 kişi yakalandı

21:20 23.05.2022 (güncellendi: 21:21 23.05.2022)
© DHAİngiliz turisti 7 yerinden bıçaklayarak gasp eden 4 kişi yakalandı
İngiliz turisti 7 yerinden bıçaklayarak gasp eden 4 kişi yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© DHA
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İstanbul Beyoğlu'nda İngiliz turist Alister Gray'i 7 yerinden bıçaklayarak cep telefonunu gasp eden 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Gray'i gasp ettiği ve kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Geçen Cumartesi 03.00'te İstiklal Caddesi'de meydana gelen olayda, İngiliz turist Alister Gray, cadde üzerinde yürürken 4 kişi tarafından saldırıya uğradı.
Şüphelilerden biri Gray'in cep telefonunu almaya çalıştı. Telefonu bırakmak istemeyen Gray'e bir şüpheli bıçakla saldırdı. 7 yerinden bıçaklanan Gray, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Okmeydanı Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye bıçakla yaralanan birinin geldiği bilgisi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde şüphelilerin eşkâllerine ulaşıldı. 4
şüpheli Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Ö
te yandan, olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin Alister Gray'e yaklaşarak telefonunu almaya çalıştığı ve Gray'in karşı koyduğu görülüyor. 4 şüphelinin olaydan sonra kaçma anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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