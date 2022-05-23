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İstanbul'da alt geçide takılan TIR devrildi: 1 yaralı
İstanbul'da alt geçide takılan TIR devrildi: 1 yaralı
İstanbul Bakırköy'de alt geçide takılan ve savrularak bir otomobile çarpan TIR devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
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Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Florya istikametine ilerleyen B.U'nun kullandığı TIR, Marmaray alt geçidine takıldı.Savrulan TIR dorsesi, aynı yönde ilerleyen M.M yönetimindeki otomobile çarptı. Tır çarpmanın ardından devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle bölgede trafik aksadı. Ekiplerin devrilen tırı kaldırma çalışması sürüyor.
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istanbul, bakırköy, tir

İstanbul'da alt geçide takılan TIR devrildi: 1 yaralı

23:18 23.05.2022 (güncellendi: 23:27 23.05.2022)
© İHA / ENSAR KIRANLIOĞLU-İstanbul'da alt geçide takılan tır devrildi: 1 yaralı
İstanbul'da alt geçide takılan tır devrildi: 1 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© İHA / ENSAR KIRANLIOĞLU-
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İstanbul Bakırköy'de alt geçide takılan ve savrularak bir otomobile çarpan TIR devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.
Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Florya istikametine ilerleyen B.U'nun kullandığı TIR, Marmaray alt geçidine takıldı.
Savrulan TIR dorsesi, aynı yönde ilerleyen M.M yönetimindeki otomobile çarptı. Tır çarpmanın ardından devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik aksadı. Ekiplerin devrilen tırı kaldırma çalışması sürüyor.
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