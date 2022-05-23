https://tr.sputniknews.com/20220523/istanbulda-alt-gecide-takilan-tir-devrildi-1-yarali-1056612319.html
İstanbul'da alt geçide takılan TIR devrildi: 1 yaralı
İstanbul'da alt geçide takılan TIR devrildi: 1 yaralı
İstanbul Bakırköy'de alt geçide takılan ve savrularak bir otomobile çarpan TIR devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T23:18+0300
2022-05-23T23:18+0300
2022-05-23T23:27+0300
türkiye
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bakırköy
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Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Florya istikametine ilerleyen B.U'nun kullandığı TIR, Marmaray alt geçidine takıldı.Savrulan TIR dorsesi, aynı yönde ilerleyen M.M yönetimindeki otomobile çarptı. Tır çarpmanın ardından devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle bölgede trafik aksadı. Ekiplerin devrilen tırı kaldırma çalışması sürüyor.
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istanbul, bakırköy, tir
İstanbul'da alt geçide takılan TIR devrildi: 1 yaralı
23:18 23.05.2022 (güncellendi: 23:27 23.05.2022) Abone ol
İstanbul Bakırköy'de alt geçide takılan ve savrularak bir otomobile çarpan TIR devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.
Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Florya istikametine ilerleyen B.U'nun kullandığı TIR, Marmaray alt geçidine takıldı.
Savrulan TIR dorsesi, aynı yönde ilerleyen M.M yönetimindeki otomobile çarptı. Tır çarpmanın ardından devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik aksadı. Ekiplerin devrilen tırı kaldırma çalışması sürüyor.