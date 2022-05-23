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Kontrolden çıkan araç takla atarak halı sahaya düştü
Kontrolden çıkan araç takla atarak halı sahaya düştü
Küçükçekmece’de bir araç kontrolden çıkarak önce trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Ardından takla atarak yol kenarında bulanan halı sahaya düştü. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T03:48+0300
2022-05-23T03:51+0300
halı saha
türkiye
küçükçekmece
kaza
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İddiaya göre yol üzerinde hızla seyir halinde olan araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik ışığı direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak o sırada içinde çocukların bulunduğu yol kenarındaki halı sahaya düştü. Faciadan dönülen kazada şans eseri halı sahada oynayan çocuklardan hiçbiri yaralanmazken araç sürücüsü ve yanındaki yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü ve yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında halı sahada bulunan gençlerden biri, “Biz burada maç oynuyorduk. Adam burada el frenini çekti belki 100-120 ile geliyordu. Burda geldi el frenini bir çekti takla atarak burada durdu. El freninin sesi geldi direksiyonu toparlayamadı. Drift atacağım ayağına yaptı. 7/24 araba sürüyorum araba süremem bundan sonra” dedi
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halı saha, küçükçekmece, kaza

Kontrolden çıkan araç takla atarak halı sahaya düştü

03:48 23.05.2022 (güncellendi: 03:51 23.05.2022)
© İHAKontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu
Kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© İHA
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Küçükçekmece’de bir araç kontrolden çıkarak önce trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Ardından takla atarak yol kenarında bulanan halı sahaya düştü.
İddiaya göre yol üzerinde hızla seyir halinde olan araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik ışığı direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak o sırada içinde çocukların bulunduğu yol kenarındaki halı sahaya düştü. Faciadan dönülen kazada şans eseri halı sahada oynayan çocuklardan hiçbiri yaralanmazken araç sürücüsü ve yanındaki yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü ve yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza sırasında halı sahada bulunan gençlerden biri, “Biz burada maç oynuyorduk. Adam burada el frenini çekti belki 100-120 ile geliyordu. Burda geldi el frenini bir çekti takla atarak burada durdu. El freninin sesi geldi direksiyonu toparlayamadı. Drift atacağım ayağına yaptı. 7/24 araba sürüyorum araba süremem bundan sonra” dedi
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