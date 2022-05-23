https://tr.sputniknews.com/20220523/kontrolden-cikan-arac-takla-atarak-hali-sahaya-dustu-1056582654.html

Kontrolden çıkan araç takla atarak halı sahaya düştü

Kontrolden çıkan araç takla atarak halı sahaya düştü

Küçükçekmece’de bir araç kontrolden çıkarak önce trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Ardından takla atarak yol kenarında bulanan halı sahaya düştü. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T03:48+0300

2022-05-23T03:48+0300

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halı saha

türkiye

küçükçekmece

kaza

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İddiaya göre yol üzerinde hızla seyir halinde olan araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik ışığı direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak o sırada içinde çocukların bulunduğu yol kenarındaki halı sahaya düştü. Faciadan dönülen kazada şans eseri halı sahada oynayan çocuklardan hiçbiri yaralanmazken araç sürücüsü ve yanındaki yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü ve yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında halı sahada bulunan gençlerden biri, “Biz burada maç oynuyorduk. Adam burada el frenini çekti belki 100-120 ile geliyordu. Burda geldi el frenini bir çekti takla atarak burada durdu. El freninin sesi geldi direksiyonu toparlayamadı. Drift atacağım ayağına yaptı. 7/24 araba sürüyorum araba süremem bundan sonra” dedi

türkiye

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halı saha, küçükçekmece, kaza