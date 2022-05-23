https://tr.sputniknews.com/20220523/malatyada-keneyle-temas-eden-19-yasindaki-coban-yasamini-yitirdi-1056582018.html

Malatya'da keneyle temas eden 19 yaşındaki çoban yaşamını yitirdi

Malatya'da keneyle temas eden 19 yaşındaki çoban yaşamını yitirdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban hayatını kaybetti. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T01:48+0300

2022-05-23T01:48+0300

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türkiye

malatya

kene

çoban

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Kurucaova Mahallesi'nde çobanlık yapan 19 yaşındaki Eray T. keneyle temas etti. Bir süre sonra rahatsızlanan ve yakınları tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne götürülen Eray T, buradaki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Eray T. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Eray T'nin cenazesi Doğanşehir Kurucaova Mahallesi'nde toprağa verilecek.

türkiye

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malatya, kene, çoban