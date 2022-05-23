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Malatya'da keneyle temas eden 19 yaşındaki çoban yaşamını yitirdi
Malatya'da keneyle temas eden 19 yaşındaki çoban yaşamını yitirdi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban hayatını kaybetti. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T01:48+0300
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Kurucaova Mahallesi'nde çobanlık yapan 19 yaşındaki Eray T. keneyle temas etti. Bir süre sonra rahatsızlanan ve yakınları tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne götürülen Eray T, buradaki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Eray T. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Eray T'nin cenazesi Doğanşehir Kurucaova Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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malatya, kene, çoban

Malatya'da keneyle temas eden 19 yaşındaki çoban yaşamını yitirdi

01:48 23.05.2022 (güncellendi: 01:49 23.05.2022)
© İHA / HASAN ERYILMAZMalatya hastane
Malatya hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© İHA / HASAN ERYILMAZ
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban hayatını kaybetti.
Kurucaova Mahallesi'nde çobanlık yapan 19 yaşındaki Eray T. keneyle temas etti. Bir süre sonra rahatsızlanan ve yakınları tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne götürülen Eray T, buradaki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Eray T. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Eray T'nin cenazesi Doğanşehir Kurucaova Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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