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https://tr.sputniknews.com/20220523/nasa-alarma-gecti-astronotun-kaskina-su-doldu-1056604466.html
NASA alarma geçti: Astronotun kaskına su doldu
NASA alarma geçti: Astronotun kaskına su doldu
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzay yürüyüşündeki bir astronotun kaskına su dolması üzerine aciliyeti olmayan tüm uzay yürüyüşlerini askıya... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T18:47+0300
2022-05-23T18:47+0300
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nasa
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Uzay görevinde kaskına su doldu, boğulmaktan ucuz kurtuldu. Alman asıllı NASA astronotu Matthias Maurer 23 Mart'ta son uzay yürüyüşüne çıktı.Ekip arkadaşı Kayla Barron, Maurer'in uzay giysisini çıkarmasına yardım ederken, kaskın içindeki suyu fark etti. Güneş'in zararlı ışınlarını filitreleyen siperliğin yarısının suyla kaplandığı anlaşıldı. Kaskın arkasındaki emici ped de nemlenmişti.Uzay giysisinde çıkan sorun, NASA'yı alarma geçirdi. Aciliyeti olmayan tüm uzay yürüyüşleri askıya alındı.Marurer'în sorunlu giysisinin de Dragon kargo aracıyla Temmuzda Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya geri getirilmesi kararlaştırıldı. Emme pedleri astronot kıyafetlerinde 2013'te kullanılmaya başlandı. Başka bir astronotun kaskına da o dönemde su dolmuş, boğulma tehlikesi geçiren astronot uzay görevini erken bitirmek zorunda kalmıştı.
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nasa, astronot, uzay

NASA alarma geçti: Astronotun kaskına su doldu

18:47 23.05.2022
© PixabayAstronot, uzay, dünya
Astronot, uzay, dünya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© Pixabay
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzay yürüyüşündeki bir astronotun kaskına su dolması üzerine aciliyeti olmayan tüm uzay yürüyüşlerini askıya aldı.
Uzay görevinde kaskına su doldu, boğulmaktan ucuz kurtuldu. Alman asıllı NASA astronotu Matthias Maurer 23 Mart'ta son uzay yürüyüşüne çıktı.
Ekip arkadaşı Kayla Barron, Maurer'in uzay giysisini çıkarmasına yardım ederken, kaskın içindeki suyu fark etti. Güneş'in zararlı ışınlarını filitreleyen siperliğin yarısının suyla kaplandığı anlaşıldı. Kaskın arkasındaki emici ped de nemlenmişti.
Uzay giysisinde çıkan sorun, NASA'yı alarma geçirdi. Aciliyeti olmayan tüm uzay yürüyüşleri askıya alındı.
Marurer'în sorunlu giysisinin de Dragon kargo aracıyla Temmuzda Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya geri getirilmesi kararlaştırıldı.
Emme pedleri astronot kıyafetlerinde 2013'te kullanılmaya başlandı. Başka bir astronotun kaskına da o dönemde su dolmuş, boğulma tehlikesi geçiren astronot uzay görevini erken bitirmek zorunda kalmıştı.
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