https://tr.sputniknews.com/20220523/nasa-alarma-gecti-astronotun-kaskina-su-doldu-1056604466.html

NASA alarma geçti: Astronotun kaskına su doldu

NASA alarma geçti: Astronotun kaskına su doldu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzay yürüyüşündeki bir astronotun kaskına su dolması üzerine aciliyeti olmayan tüm uzay yürüyüşlerini askıya... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T18:47+0300

2022-05-23T18:47+0300

2022-05-23T18:47+0300

yaşam

nasa

astronot

uzay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054074032_0:152:1920:1232_1920x0_80_0_0_716286cde2c62ca7c2245fc6a2164237.jpg

Uzay görevinde kaskına su doldu, boğulmaktan ucuz kurtuldu. Alman asıllı NASA astronotu Matthias Maurer 23 Mart'ta son uzay yürüyüşüne çıktı.Ekip arkadaşı Kayla Barron, Maurer'in uzay giysisini çıkarmasına yardım ederken, kaskın içindeki suyu fark etti. Güneş'in zararlı ışınlarını filitreleyen siperliğin yarısının suyla kaplandığı anlaşıldı. Kaskın arkasındaki emici ped de nemlenmişti.Uzay giysisinde çıkan sorun, NASA'yı alarma geçirdi. Aciliyeti olmayan tüm uzay yürüyüşleri askıya alındı.Marurer'în sorunlu giysisinin de Dragon kargo aracıyla Temmuzda Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya geri getirilmesi kararlaştırıldı. Emme pedleri astronot kıyafetlerinde 2013'te kullanılmaya başlandı. Başka bir astronotun kaskına da o dönemde su dolmuş, boğulma tehlikesi geçiren astronot uzay görevini erken bitirmek zorunda kalmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nasa, astronot, uzay