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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220523/putin-rus-ekonomisi-yaptirim-darbesine-son-derece-iyi-dayaniyor---1056595937.html
Putin: Rus ekonomisi, yaptırım darbesine son derece iyi dayanıyor
Putin: Rus ekonomisi, yaptırım darbesine son derece iyi dayanıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin Batılı ülkelerin oluşturduğu yaptırım darbesine son derece iyi dayandığını söyledi. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T14:19+0300
2022-05-23T14:28+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
soçi
belarus
aleksandr lukaşenko
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Soçi'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya gelen Putin, görüşmenin başında açıklamalarda bulundu. Rusya lideri, "Tüm zorluklara rağmen Rus ekonomisinin yaptırım darbesine dayandığını, son derece iyi dayandığını belirtmek isterim. Tüm ana makroekonomik göstergeler bunu söylüyor" dedi.Bugünkü durumun hükümet içindeki ekonomik bloğunun özel önem göstermesini gerektirdiğini kaydeden Putin, bu çabaların genel olarak olumlu etki yarattığını belirtti.
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rusya, vladimir putin, soçi, belarus, aleksandr lukaşenko

Putin: Rus ekonomisi, yaptırım darbesine son derece iyi dayanıyor

14:19 23.05.2022 (güncellendi: 14:28 23.05.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin Batılı ülkelerin oluşturduğu yaptırım darbesine son derece iyi dayandığını söyledi.
Soçi'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya gelen Putin, görüşmenin başında açıklamalarda bulundu.
Rusya lideri, "Tüm zorluklara rağmen Rus ekonomisinin yaptırım darbesine dayandığını, son derece iyi dayandığını belirtmek isterim. Tüm ana makroekonomik göstergeler bunu söylüyor" dedi.
Bugünkü durumun hükümet içindeki ekonomik bloğunun özel önem göstermesini gerektirdiğini kaydeden Putin, bu çabaların genel olarak olumlu etki yarattığını belirtti.
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