https://tr.sputniknews.com/20220523/putin-rus-ekonomisi-yaptirim-darbesine-son-derece-iyi-dayaniyor---1056595937.html

Putin: Rus ekonomisi, yaptırım darbesine son derece iyi dayanıyor

Putin: Rus ekonomisi, yaptırım darbesine son derece iyi dayanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin Batılı ülkelerin oluşturduğu yaptırım darbesine son derece iyi dayandığını söyledi. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T14:19+0300

2022-05-23T14:19+0300

2022-05-23T14:28+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

soçi

belarus

aleksandr lukaşenko

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Soçi'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya gelen Putin, görüşmenin başında açıklamalarda bulundu. Rusya lideri, "Tüm zorluklara rağmen Rus ekonomisinin yaptırım darbesine dayandığını, son derece iyi dayandığını belirtmek isterim. Tüm ana makroekonomik göstergeler bunu söylüyor" dedi.Bugünkü durumun hükümet içindeki ekonomik bloğunun özel önem göstermesini gerektirdiğini kaydeden Putin, bu çabaların genel olarak olumlu etki yarattığını belirtti.

rusya

soçi

belarus

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rusya, vladimir putin, soçi, belarus, aleksandr lukaşenko