https://tr.sputniknews.com/20220523/rapor-abdde-guney-baptist-liderleri-kilisedeki-cinsel-tacizleri-gormezden-geldi-1056611165.html

Rapor: ABD'de Güney Baptist liderleri kilisedeki cinsel tacizleri görmezden geldi

Rapor: ABD'de Güney Baptist liderleri kilisedeki cinsel tacizleri görmezden geldi

ABD’de en büyük Protestan mezhebi grubu Güney Baptist Konvansiyonu (SBC), kilisede cinsel istismara uğrayanların üst düzey din adamları tarafından genellikle... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T22:39+0300

2022-05-23T22:39+0300

2022-05-23T22:39+0300

dünya

abd

protestan

cinsel istismar

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Bağımsız firma Guidepost Solutions tarafından hazırlanan 300 sayfalık raporda, dini grup içinde üst düzey yetkililerin on yıllarca cinsel taciz mağdurlarını dikkate almadığı, iddiaların üstünü örttüğü ve istismarı önleyecek reformlara karşı direndiği belirtildi.SBC Başkanı Ed Litton, yaptığı açıklamada, istismara maruz kaldıkları için “çok üzüldüğünü” belirterek, Güneyli Baptistleri mezhebin kültürünü değiştirmeye ve reformları uygulamaya hazırlanmaya çağırdı.Litton, "Güney Baptistlerinin bugün bu başarısızlıkları gidermesi, Anaheim'da bir araya geldiğimizde yeni bir rota çizmesi ve bilinçli adımlar atmaya hazırlanmaya başlamaları için dua ediyorum." ifadesini paylaştı.Yedi aylık soruşturma sonucu ortaya çıkan rapora karşı kilise içinde bazı üst düzey yürütme komitesi liderinin istifa ettiği ve geçici liderlik altındaki organın, raporu görüşmek üzere yarın toplanacağı kaydedildi.SBC’nin üç hafta sonra California’nın Anaheim şehrinde yapacağı SBC 2022 ulusal toplantısında da raporun tartışılacağı bildirildi.ABD merkezli bir Hıristiyan mezhebi olan ve ülkede Katolik cemaatinden sonra en büyük dini grubu oluşturan Protestan mezhebine bağlı SBC’nin 13 milyon kişilik cemaati bulunuyor.

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abd, protestan, cinsel istismar