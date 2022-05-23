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Ümit Karan'dan 30 milyon TL’lik 'şike' davası
Ümit Karan'dan 30 milyon TL’lik 'şike' davası
Uşakspor teknik direktörü Ümit Karan, Maliye Hazinesi’ne karşı 25 milyon liralık maddi, 5 milyon liralık da manevi tazminat davası açtı. 30 milyon liralık... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T16:28+0300
2022-05-23T16:35+0300
ümit karan
spor
şike
aziz yıldırım
dava
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Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte çok sayıda kişiye yönelik yürütülen 'şike soruşturması' kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de o dönem Eskişehirspor futbolcusu Ümit Karan (46) olmuştu. 3 Temmuz 2011’de gözaltına alınan Karan, 7 Temmuz’da tutuklanmıştı. Karan, 12 Aralık 2011 tarihine kadar tutuklu kaldı. Karan’ın tutuksuz yargılaması ise, diğer sanıklarla birlikte İstanbul 13. Ağır Ceza’da yapıldı.Beraat kararı onandıUzun süren yargılama sonrası mahkeme Karan’a beraat verdi. Dosyaya bakan Yargıtay 5. Ceza Dairesi de, beraat kararını geçen yıl sonunda onadı.Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, onama kararı ile birlikte Karan, haksız yere gözaltına alınıp tutuklandığı gerekçesi ile harekete geçti. Karan, avukatı aracılığı ile tazminat talepli dava açtı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada talep edilen tazminat tutarı 30 milyon TL’yi buluyor. Maliye Hazinesi’ne karşı görülecek davanın ilk duruşması ise önümüzdeki ayın ortasında görülecek.Yıllık kazancı 1.5 milyonŞimdilerde Uşakspor’un teknik direktörü olarak görev yapan Karan’ın avukatı Şevket Çelik’in imzasını taşıyan dava dilekçesinde, “Davacının futbol kariyeri, haksız tutuklama ve yargılama nedeni ile bitti” denildi. Dava dilekçesinde, Karan’ın gözaltına alınıp tutuklandığı süreçte Eskişehirspor’da top koşturduğu hatırlatıldı. Dilekçeye göre Karan, 13 Temmuz 2009 ile 31 Mayıs 2012 arası dönem için Eskişehirspor Kulübü ile sözleşme imzaladı. Taraflar arasındaki sözleşmeye göre kulüp ilk yıl Karan’a 1.5 milyon lira ödedi. İkinci yıl 1 milyon 550 bin liralık gelir elde eden Karan 2011-12 sezonunda ise 1.6 milyon lira gelir elde edecekti.Sözleşme feshedildiDava dilekçesine göre Karan tutuklandıktan bir ay kadar sonra sözleşmesi tek taraflı olarak Eskişehirspor tarafından feshedildi. Karan’ın tahliye edildikten sonra da yeni sözleşme yapamadığı bilgisine yer verilen dilekçede, “Müvekkil davacının milyonlarca lira gelir kaybına sebebiyet verildi” denildi. Karan’a yönelik tutuklama ve yargılamanın haksız olduğu savunulan dilekçede “Müvekkil 2011’den 2022’ye kadar devam eden 11 yılda haklarını elde edemedi” denildi. Dilekçede, Karan’ın devam eden yargılaması nedeni ile antrenörlük için gerekli kurslara da katılmasına izin verilmediği kaydedildi.
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ümit karan, şike, aziz yıldırım, dava

Ümit Karan'dan 30 milyon TL’lik 'şike' davası

16:28 23.05.2022 (güncellendi: 16:35 23.05.2022)
© AAÜmit Karan
Ümit Karan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AA
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Uşakspor teknik direktörü Ümit Karan, Maliye Hazinesi’ne karşı 25 milyon liralık maddi, 5 milyon liralık da manevi tazminat davası açtı. 30 milyon liralık davanın gerisinde ise Karan’ın şike soruşturması kapsamında 5 ayı aşkın bir süre tutuklu kalması yer aldı.
Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte çok sayıda kişiye yönelik yürütülen 'şike soruşturması' kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de o dönem Eskişehirspor futbolcusu Ümit Karan (46) olmuştu. 3 Temmuz 2011’de gözaltına alınan Karan, 7 Temmuz’da tutuklanmıştı. Karan, 12 Aralık 2011 tarihine kadar tutuklu kaldı. Karan’ın tutuksuz yargılaması ise, diğer sanıklarla birlikte İstanbul 13. Ağır Ceza’da yapıldı.

Beraat kararı onandı

Uzun süren yargılama sonrası mahkeme Karan’a beraat verdi. Dosyaya bakan Yargıtay 5. Ceza Dairesi de, beraat kararını geçen yıl sonunda onadı.
Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, onama kararı ile birlikte Karan, haksız yere gözaltına alınıp tutuklandığı gerekçesi ile harekete geçti. Karan, avukatı aracılığı ile tazminat talepli dava açtı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada talep edilen tazminat tutarı 30 milyon TL’yi buluyor. Maliye Hazinesi’ne karşı görülecek davanın ilk duruşması ise önümüzdeki ayın ortasında görülecek.

Yıllık kazancı 1.5 milyon

Şimdilerde Uşakspor’un teknik direktörü olarak görev yapan Karan’ın avukatı Şevket Çelik’in imzasını taşıyan dava dilekçesinde, “Davacının futbol kariyeri, haksız tutuklama ve yargılama nedeni ile bitti” denildi.
Dava dilekçesinde, Karan’ın gözaltına alınıp tutuklandığı süreçte Eskişehirspor’da top koşturduğu hatırlatıldı. Dilekçeye göre Karan, 13 Temmuz 2009 ile 31 Mayıs 2012 arası dönem için Eskişehirspor Kulübü ile sözleşme imzaladı. Taraflar arasındaki sözleşmeye göre kulüp ilk yıl Karan’a 1.5 milyon lira ödedi. İkinci yıl 1 milyon 550 bin liralık gelir elde eden Karan 2011-12 sezonunda ise 1.6 milyon lira gelir elde edecekti.

Sözleşme feshedildi

Dava dilekçesine göre Karan tutuklandıktan bir ay kadar sonra sözleşmesi tek taraflı olarak Eskişehirspor tarafından feshedildi. Karan’ın tahliye edildikten sonra da yeni sözleşme yapamadığı bilgisine yer verilen dilekçede, “Müvekkil davacının milyonlarca lira gelir kaybına sebebiyet verildi” denildi. Karan’a yönelik tutuklama ve yargılamanın haksız olduğu savunulan dilekçede “Müvekkil 2011’den 2022’ye kadar devam eden 11 yılda haklarını elde edemedi” denildi. Dilekçede, Karan’ın devam eden yargılaması nedeni ile antrenörlük için gerekli kurslara da katılmasına izin verilmediği kaydedildi.
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