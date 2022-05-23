Ümit Karan'dan Hazine'ye 30 milyon TL'lik tazminat davası
© AAÜmit Karan
© AA
'Şike' davasında 5 ay tutuklu kalan eski milli futbolcu Ümit Karan, Hazine'ye karşı 30 milyon TL'lik tazminat davası açtı.
Futbolcu Ümit Karan 3 Temmuz 2011'de başlayan 'şike' davasının sanıkları arasındaydı. 3 Temmuz 2011’de gözaltına alınan Karan 7 Temmuz’da tutuklandı, 12 Aralık 2011'e kadar cezaevinde kaldı. Şu an Uşakspor teknik direktörü olarak görev yapan Ümit Karan, uzun yargılama sonrası beraat aldı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi de kararı geçen yıl sonunda onadı.
Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Yargıtay kararının ardından 'haksız yere gözaltına alınıp tutuklandığı gerekçesiyle harekete geçen Karan, tazminat talepli dava açtı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada talep edilen tazminat tutarı 30 milyon TL’yi buldu. Maliye Hazinesi’ne karşı görülecek davanın ilk duruşması Haziran ayının ortasında görülecek.
Karan’ın avukatı Şevket Çelik’in imzasını taşıyan dava dilekçesinde “Davacının futbol kariyeri, haksız tutuklama ve yargılama nedeni ile bitti” denildi. Dava dilekçesinde, Karan’ın gözaltına alınıp tutuklandığı süreçte Eskişehirspor’da top koşturduğu hatırlatıldı. Dilekçeye göre Karan, 13 Temmuz 2009 ile 31 Mayıs 2012 arası dönem için Eskişehirspor Kulübü ile sözleşme imzaladı. Taraflar arasındaki sözleşmeye göre kulüp ilk yıl Karan’a 1.5 milyon lira ödedi. İkinci yıl 1 milyon 550 bin liralık gelir elde eden Karan 2011-12 sezonunda ise 1.6 milyon lira gelir elde edecekti.
Karan’ın avukatı Şevket Çelik’in imzasını taşıyan dava dilekçesinde “Davacının futbol kariyeri, haksız tutuklama ve yargılama nedeni ile bitti” denildi. Dava dilekçesinde, Karan’ın gözaltına alınıp tutuklandığı süreçte Eskişehirspor’da top koşturduğu hatırlatıldı. Dilekçeye göre Karan, 13 Temmuz 2009 ile 31 Mayıs 2012 arası dönem için Eskişehirspor Kulübü ile sözleşme imzaladı. Taraflar arasındaki sözleşmeye göre kulüp ilk yıl Karan’a 1.5 milyon lira ödedi. İkinci yıl 1 milyon 550 bin liralık gelir elde eden Karan 2011-12 sezonunda ise 1.6 milyon lira gelir elde edecekti.