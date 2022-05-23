https://tr.sputniknews.com/20220523/yunanistan-yuzlerce-siginmaci-ege-denizi-uzerinden-sinirimizi-gecti-1056594902.html
Yunanistan, yüzlerce sığınmacının Ege Denizi üzerinden sınırı geçmesine engel oldu
Yunanistan, yüzlerce sığınmacının Ege Denizi üzerinden sınırı geçmesine engel oldu
Yunanistan hükümeti, yüzlerce sığınmacının Ege Denizi üzerinden ülke sınırlarını geçmesine engel olduğunu duyurdu. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T13:46+0300
2022-05-23T13:46+0300
2022-05-23T14:00+0300
yunanistan
dünya
türkiye
sığınmacı
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Yunan sahil güvenliği, yaklaşık 600 sığınmacının Ege Denizi üzerinden ülke sınırılarını geçmesine engel olduğunu bildirdi.Yapılan açıklamada bunun, Türkiye'den bu yılki en büyük sığınmacı akını olduğu belirtildi.Açıklamada, sabah erken saatlerde 5 yelkenli tekne ve 4 botun Türkiye kıyılarından yola çıktığı kaydedildi.
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yunanistan, türkiye, sığınmacı
Yunanistan, yüzlerce sığınmacının Ege Denizi üzerinden sınırı geçmesine engel oldu
13:46 23.05.2022 (güncellendi: 14:00 23.05.2022) Abone ol
Yunanistan hükümeti, yüzlerce sığınmacının Ege Denizi üzerinden ülke sınırlarını geçmesine engel olduğunu duyurdu.
Yunan sahil güvenliği, yaklaşık 600 sığınmacının Ege Denizi üzerinden ülke sınırılarını geçmesine engel olduğunu bildirdi.
Yapılan açıklamada bunun, Türkiye'den bu yılki en büyük sığınmacı akını olduğu belirtildi.
Açıklamada, sabah erken saatlerde 5 yelkenli tekne ve 4 botun Türkiye kıyılarından yola çıktığı kaydedildi.