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https://tr.sputniknews.com/20220523/yunanistan-yuzlerce-siginmaci-ege-denizi-uzerinden-sinirimizi-gecti-1056594902.html
Yunanistan, yüzlerce sığınmacının Ege Denizi üzerinden sınırı geçmesine engel oldu
Yunanistan, yüzlerce sığınmacının Ege Denizi üzerinden sınırı geçmesine engel oldu
Yunanistan hükümeti, yüzlerce sığınmacının Ege Denizi üzerinden ülke sınırlarını geçmesine engel olduğunu duyurdu. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T13:46+0300
2022-05-23T14:00+0300
yunanistan
dünya
türkiye
sığınmacı
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Yunan sahil güvenliği, yaklaşık 600 sığınmacının Ege Denizi üzerinden ülke sınırılarını geçmesine engel olduğunu bildirdi.Yapılan açıklamada bunun, Türkiye'den bu yılki en büyük sığınmacı akını olduğu belirtildi.Açıklamada, sabah erken saatlerde 5 yelkenli tekne ve 4 botun Türkiye kıyılarından yola çıktığı kaydedildi.
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yunanistan, türkiye, sığınmacı

Yunanistan, yüzlerce sığınmacının Ege Denizi üzerinden sınırı geçmesine engel oldu

13:46 23.05.2022 (güncellendi: 14:00 23.05.2022)
© REUTERS / JOHANNA GERONManş Denizi'nde yaşanan sığınmacı faciasının ardından Fransa kıyısında bir sığınmacı botu
Manş Denizi'nde yaşanan sığınmacı faciasının ardından Fransa kıyısında bir sığınmacı botu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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Yunanistan hükümeti, yüzlerce sığınmacının Ege Denizi üzerinden ülke sınırlarını geçmesine engel olduğunu duyurdu.
Yunan sahil güvenliği, yaklaşık 600 sığınmacının Ege Denizi üzerinden ülke sınırılarını geçmesine engel olduğunu bildirdi.
Yapılan açıklamada bunun, Türkiye'den bu yılki en büyük sığınmacı akını olduğu belirtildi.
Açıklamada, sabah erken saatlerde 5 yelkenli tekne ve 4 botun Türkiye kıyılarından yola çıktığı kaydedildi.
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