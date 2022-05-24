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1690 yıl sonra ilk konser: Laodikya Antik Tiyatrosu izleyicilerle buluştu
1690 yıl sonra ilk konser: Laodikya Antik Tiyatrosu izleyicilerle buluştu
Pamukkale'deki UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde bulunan Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık antik tiyatro, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T14:57+0300
2022-05-24T14:57+0300
yaşam
türkiye
antik
denizli
tiyatro
kültür ve turizm bakanlığı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Laodikya Antik Kenti'nde yer alan 2200 yıllık antik tiyatro, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ilk misafirlerine kavuştu.'2 bin 200 önce yapılan tiyatro halkla buluştu'Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 2019'da başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tiyatronun sanatçılar ve halkla buluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:Vali Ali Fuat Atik ise ilk defa böyle bir atmosferde hitap ettiğini için çok heyecanlı olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da tiyatronun restorasyonuna destek verenlere teşekkür etti.'Alkışlar, buranın ruhu olan Denizlilere'Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da tiyatronun tekrar ayağa kaldırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Alkış buranın ruhu olan Denizlililere. Eğer bu ruh, duygu, heyecan burada olmasa ne bu fenomen yapı olurdu ne de bu akşam buradaki muhteşem kalabalık hazır olurdu. Kültür Bakanlığı'nın 2 tane temel konusu vardır. Birincisi, somut mirasımızı korumaktır. Somut miras işte bu antik şehirlerdir, tarihi mekanlardır, höyüklerdir. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kazılacak alan var. Bu dünyanın köprüsü Anadolu'dur. Bu dünyanın merkezi de Anadolu'dur. Nerede bir medeniyet varsa, eğer kaynağını arıyorsak orası bizim memleketimizdir. İnsanlar buradan bütün dünyaya inanılmaz güzellikleri yaymışlar. Böylesine önemli bir işte herkes çok heyecanlı. Emin olun burada, bu mekanda Kültür ve Turizm Bakanlığı adına bu tarihi atmosfere baksanız siz de destanlar yazarsınız" diye konuştu.Konuşmaların ardından yaklaşık 15 bin kişinin katılım sağladığı açılış kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası özel bir konser verdi.
https://tr.sputniknews.com/20201205/cumhurbaskanligi-senfoni-orkestrasi-yeni-binasina-kavustu-1043348620.html
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türkiye, antik, denizli, tiyatro, kültür ve turizm bakanlığı

1690 yıl sonra ilk konser: Laodikya Antik Tiyatrosu izleyicilerle buluştu

14:57 24.05.2022
© AALaodikya Antik Tiyatrosu, 1690 yıllık hasretin ardından izleyicilerle buluştu
Laodikya Antik Tiyatrosu, 1690 yıllık hasretin ardından izleyicilerle buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AA
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Pamukkale'deki UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde bulunan Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık antik tiyatro, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle restore edildi. Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, "Tarih 1690 yıl sonra tekrar tekerrür etti. 2 bin 200 yıl önce yapılan tiyatro tekrar halkla buluştu" dedi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Laodikya Antik Kenti'nde yer alan 2200 yıllık antik tiyatro, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ilk misafirlerine kavuştu.

'2 bin 200 önce yapılan tiyatro halkla buluştu'

Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 2019'da başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tiyatronun sanatçılar ve halkla buluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Antik kentte 2003 yılından beri kazı yapıyoruz. Biz artık özellikle Laodikya büyük bir metropol kent, kazımızın 20’inci yılında ülkemizi armağan vermek istedik. Büyükşehir belediyesiyle proje yaptık. Alışılmışın dışında 2,5 yılda 96 metre çapında devasa 12 bin kişilik tiyatroyu yapısının yüzde 97 orijinale bağlı kalmak kaydıyla dünya ölçeklerinin üzerinde restore ederek tamamladık. İzmir Senfoni Orkestrası yaklaşık 12 bin kişinin doldurduğu tiyatroda konser verdi. En son 1690 yıl önce tiyatroda sanatçılar ve seyirciler vardı. Tarih 1690 yıl sonra tekrar tekerrür etti. 2 bin 200 yıl önce yapılan tiyatro tekrar halkla buluştu. 50 ton hidrolik kireç, 5 ton kayma kireç, 300 kilogramın üzerinde kurşun, 350 kilogramın üzerinde çelik kullanıldı. Görülmemiş şekilde kısa sürede restorasyonu yaptık. Dünya kültür mirasının bir anıtsal yapısını da binlerce yıl sonra kazandırmanın gururunu yaşıyoruz"
Vali Ali Fuat Atik ise ilk defa böyle bir atmosferde hitap ettiğini için çok heyecanlı olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da tiyatronun restorasyonuna destek verenlere teşekkür etti.

'Alkışlar, buranın ruhu olan Denizlilere'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da tiyatronun tekrar ayağa kaldırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Alkış buranın ruhu olan Denizlililere. Eğer bu ruh, duygu, heyecan burada olmasa ne bu fenomen yapı olurdu ne de bu akşam buradaki muhteşem kalabalık hazır olurdu. Kültür Bakanlığı'nın 2 tane temel konusu vardır. Birincisi, somut mirasımızı korumaktır. Somut miras işte bu antik şehirlerdir, tarihi mekanlardır, höyüklerdir. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kazılacak alan var. Bu dünyanın köprüsü Anadolu'dur. Bu dünyanın merkezi de Anadolu'dur. Nerede bir medeniyet varsa, eğer kaynağını arıyorsak orası bizim memleketimizdir. İnsanlar buradan bütün dünyaya inanılmaz güzellikleri yaymışlar. Böylesine önemli bir işte herkes çok heyecanlı. Emin olun burada, bu mekanda Kültür ve Turizm Bakanlığı adına bu tarihi atmosfere baksanız siz de destanlar yazarsınız" diye konuştu.
Konuşmaların ardından yaklaşık 15 bin kişinin katılım sağladığı açılış kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası özel bir konser verdi.
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