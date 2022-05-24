https://tr.sputniknews.com/20220524/1690-yil-sonra-ilk-konser-laodikya-antik-tiyatrosu-izleyicilerle-bulustu-1056632044.html

1690 yıl sonra ilk konser: Laodikya Antik Tiyatrosu izleyicilerle buluştu

1690 yıl sonra ilk konser: Laodikya Antik Tiyatrosu izleyicilerle buluştu

Pamukkale'deki UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde bulunan Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık antik tiyatro, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T14:57+0300

2022-05-24T14:57+0300

2022-05-24T14:57+0300

yaşam

türkiye

antik

denizli

tiyatro

kültür ve turizm bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056631913_0:103:1201:778_1920x0_80_0_0_522940ddce52463f34506f1426258a63.jpg

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Laodikya Antik Kenti'nde yer alan 2200 yıllık antik tiyatro, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ilk misafirlerine kavuştu.'2 bin 200 önce yapılan tiyatro halkla buluştu'Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 2019'da başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tiyatronun sanatçılar ve halkla buluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:Vali Ali Fuat Atik ise ilk defa böyle bir atmosferde hitap ettiğini için çok heyecanlı olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da tiyatronun restorasyonuna destek verenlere teşekkür etti.'Alkışlar, buranın ruhu olan Denizlilere'Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da tiyatronun tekrar ayağa kaldırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Alkış buranın ruhu olan Denizlililere. Eğer bu ruh, duygu, heyecan burada olmasa ne bu fenomen yapı olurdu ne de bu akşam buradaki muhteşem kalabalık hazır olurdu. Kültür Bakanlığı'nın 2 tane temel konusu vardır. Birincisi, somut mirasımızı korumaktır. Somut miras işte bu antik şehirlerdir, tarihi mekanlardır, höyüklerdir. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kazılacak alan var. Bu dünyanın köprüsü Anadolu'dur. Bu dünyanın merkezi de Anadolu'dur. Nerede bir medeniyet varsa, eğer kaynağını arıyorsak orası bizim memleketimizdir. İnsanlar buradan bütün dünyaya inanılmaz güzellikleri yaymışlar. Böylesine önemli bir işte herkes çok heyecanlı. Emin olun burada, bu mekanda Kültür ve Turizm Bakanlığı adına bu tarihi atmosfere baksanız siz de destanlar yazarsınız" diye konuştu.Konuşmaların ardından yaklaşık 15 bin kişinin katılım sağladığı açılış kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası özel bir konser verdi.

https://tr.sputniknews.com/20201205/cumhurbaskanligi-senfoni-orkestrasi-yeni-binasina-kavustu-1043348620.html

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, antik, denizli, tiyatro, kültür ve turizm bakanlığı