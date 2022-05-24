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Airbnb 'sıfır vaka' politikası yüzünden Çin'de kapılarını kapatıyor
Airbnb 'sıfır vaka' politikası yüzünden Çin'de kapılarını kapatıyor
İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb, son Omicron varyantı dalgasında da 'sıfır vaka' politikasından vazgeçmeyen Çin'deki... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T09:40+0300
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Şirketten Çin merkezli kullanıcılarına yapılan açıklamada 30 Temmuz sonrası için rezervasyon yapılamayacağını duyurdu. Adını vermek istemeyen bir kaynak, Airbnb'nin 'sıfır vaka' politikası nedeniyle karantina ve kısıtlamaların sürdüğü ülkede ağır darbe aldığını söyledi. Yerel basın, başkent Pekin'de yüzlerce kişinin çalıştığı Airbnb ofisinin ise açık tutulacağını aktardı. Airbnb'nin 2016'dan beri faaliyet gösteren ve yaklaşık 25 milyon misafire hizmet verdiği Çin'den geliri pandemi öncesi dönemde de çok düşüktü.
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airbnb, çin, koronavirüs, vaka

Airbnb 'sıfır vaka' politikası yüzünden Çin'de kapılarını kapatıyor

09:40 24.05.2022
© REUTERS / Dado Ruvicairbnb
airbnb - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb, son Omicron varyantı dalgasında da 'sıfır vaka' politikasından vazgeçmeyen Çin'deki faaliyetlerini süresiz olarak durdurma kararı aldı.
Şirketten Çin merkezli kullanıcılarına yapılan açıklamada 30 Temmuz sonrası için rezervasyon yapılamayacağını duyurdu. Adını vermek istemeyen bir kaynak, Airbnb'nin 'sıfır vaka' politikası nedeniyle karantina ve kısıtlamaların sürdüğü ülkede ağır darbe aldığını söyledi.
Yerel basın, başkent Pekin'de yüzlerce kişinin çalıştığı Airbnb ofisinin ise açık tutulacağını aktardı.
Airbnb'nin 2016'dan beri faaliyet gösteren ve yaklaşık 25 milyon misafire hizmet verdiği Çin'den geliri pandemi öncesi dönemde de çok düşüktü.
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