https://tr.sputniknews.com/20220524/airbnb-sifir-vaka-politikasi-yuzunden-cinde-kapilarini-kapatiyor-1056620981.html

Airbnb 'sıfır vaka' politikası yüzünden Çin'de kapılarını kapatıyor

Airbnb 'sıfır vaka' politikası yüzünden Çin'de kapılarını kapatıyor

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb, son Omicron varyantı dalgasında da 'sıfır vaka' politikasından vazgeçmeyen Çin'deki... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T09:40+0300

2022-05-24T09:40+0300

2022-05-24T09:40+0300

koronavirüs

airbnb

çin

koronavirüs

vaka

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Şirketten Çin merkezli kullanıcılarına yapılan açıklamada 30 Temmuz sonrası için rezervasyon yapılamayacağını duyurdu. Adını vermek istemeyen bir kaynak, Airbnb'nin 'sıfır vaka' politikası nedeniyle karantina ve kısıtlamaların sürdüğü ülkede ağır darbe aldığını söyledi. Yerel basın, başkent Pekin'de yüzlerce kişinin çalıştığı Airbnb ofisinin ise açık tutulacağını aktardı. Airbnb'nin 2016'dan beri faaliyet gösteren ve yaklaşık 25 milyon misafire hizmet verdiği Çin'den geliri pandemi öncesi dönemde de çok düşüktü.

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airbnb, çin, koronavirüs, vaka