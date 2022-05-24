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https://tr.sputniknews.com/20220524/azeri-ve-ermeni-yetkililer-sinir-konusunu-gorusmek-uzere-ilk-kez-bulustu-1056640038.html
Azeri ve Ermeni yetkililer, sınır konusunu görüşmek üzere ilk kez buluştu
Azeri ve Ermeni yetkililer, sınır konusunu görüşmek üzere ilk kez buluştu
Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermeni mevkidaşı Mger Grigoryan, Ermenistan-Azerbaycan sınırının yeniden çizilmesi için kurulan komisyonlar... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T19:09+0300
2022-05-24T19:09+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
ilham aliyev
nikol paşinyan
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerçekleşen görüşmede, 22 Mayıs'ta Brüksel'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Nikol Paşinyan arasında varılan mutabakatların uygulanması ele alındı.Sınır komisyonları kapsamındaki çalışmayı sürdürme niyetlerini teyit eden taraflar, ikinci görüşmenin Moskova, üçüncü görüşmenin ise Brüksel'de yapılmasını kararlaştırdı.Pazar günü Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün iki ülke arasındaki sınırın yeniden çizilmesi için ülkelerinde sınır komisyonu kurulmasını öngören kararnameleri imzalamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde 'üçlü açıklama' denilen, Dağlık Karabağ'daki durumun normalleştirilmesini öngören anlaşmaları imzalamıştı.9 Kasım 2020 tarihindeki ilk anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.26 Kasım 2021 tarihli bildirideyse Azerbaycan-Ermenistan sınırında istikrar ve güvenliğin artırılması konusunda uzlaşı sağlandığı, Bakü ve Erivan'ın sınırların belirlenmesi konusunda ikili bir komisyon oluşturulmasına yönelik adımlar atma konusunda anlaşmaya vardıkları kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220523/aliyev-ve-pasinyandan-kararnameler-iki-ulkede-de-sinir-komisyonlari-kuruldu-1056604919.html
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azerbaycan, ermenistan, ilham aliyev, nikol paşinyan

Azeri ve Ermeni yetkililer, sınır konusunu görüşmek üzere ilk kez buluştu

19:09 24.05.2022
© SputnikAzerbaycan Ermenistan
Azerbaycan Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© Sputnik
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Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermeni mevkidaşı Mger Grigoryan, Ermenistan-Azerbaycan sınırının yeniden çizilmesi için kurulan komisyonlar kapsamında ilk görüşmeyi sınırda gerçekleştirdi. İkinci görüşmenin adresi Moskova.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerçekleşen görüşmede, 22 Mayıs'ta Brüksel'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Nikol Paşinyan arasında varılan mutabakatların uygulanması ele alındı.

Sınır komisyonları kapsamındaki çalışmayı sürdürme niyetlerini teyit eden taraflar, ikinci görüşmenin Moskova, üçüncü görüşmenin ise Brüksel'de yapılmasını kararlaştırdı.

Pazar günü Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün iki ülke arasındaki sınırın yeniden çizilmesi için ülkelerinde sınır komisyonu kurulmasını öngören kararnameleri imzalamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde 'üçlü açıklama' denilen, Dağlık Karabağ'daki durumun normalleştirilmesini öngören anlaşmaları imzalamıştı.

9 Kasım 2020 tarihindeki ilk anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.

26 Kasım 2021 tarihli bildirideyse Azerbaycan-Ermenistan sınırında istikrar ve güvenliğin artırılması konusunda uzlaşı sağlandığı, Bakü ve Erivan'ın sınırların belirlenmesi konusunda ikili bir komisyon oluşturulmasına yönelik adımlar atma konusunda anlaşmaya vardıkları kaydedilmişti.
İlham Aliyev- Charles Michel- Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
DÜNYA
Aliyev ve Paşinyan'dan kararnameler: İki ülkede de sınır komisyonları kuruldu
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