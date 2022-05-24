https://tr.sputniknews.com/20220524/azeri-ve-ermeni-yetkililer-sinir-konusunu-gorusmek-uzere-ilk-kez-bulustu-1056640038.html

Azeri ve Ermeni yetkililer, sınır konusunu görüşmek üzere ilk kez buluştu

Azeri ve Ermeni yetkililer, sınır konusunu görüşmek üzere ilk kez buluştu

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermeni mevkidaşı Mger Grigoryan, Ermenistan-Azerbaycan sınırının yeniden çizilmesi için kurulan komisyonlar... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T19:09+0300

2022-05-24T19:09+0300

2022-05-24T19:09+0300

dünya

azerbaycan

ermenistan

ilham aliyev

nikol paşinyan

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerçekleşen görüşmede, 22 Mayıs'ta Brüksel'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Nikol Paşinyan arasında varılan mutabakatların uygulanması ele alındı.Sınır komisyonları kapsamındaki çalışmayı sürdürme niyetlerini teyit eden taraflar, ikinci görüşmenin Moskova, üçüncü görüşmenin ise Brüksel'de yapılmasını kararlaştırdı.Pazar günü Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün iki ülke arasındaki sınırın yeniden çizilmesi için ülkelerinde sınır komisyonu kurulmasını öngören kararnameleri imzalamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde 'üçlü açıklama' denilen, Dağlık Karabağ'daki durumun normalleştirilmesini öngören anlaşmaları imzalamıştı.9 Kasım 2020 tarihindeki ilk anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.26 Kasım 2021 tarihli bildirideyse Azerbaycan-Ermenistan sınırında istikrar ve güvenliğin artırılması konusunda uzlaşı sağlandığı, Bakü ve Erivan'ın sınırların belirlenmesi konusunda ikili bir komisyon oluşturulmasına yönelik adımlar atma konusunda anlaşmaya vardıkları kaydedilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220523/aliyev-ve-pasinyandan-kararnameler-iki-ulkede-de-sinir-komisyonlari-kuruldu-1056604919.html

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azerbaycan, ermenistan, ilham aliyev, nikol paşinyan