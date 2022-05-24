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https://tr.sputniknews.com/20220524/bakan-varank-acilan-siteyi-su-ana-kadar-27-milyon-kisi-ziyaret-etti-27-bin-basvuru-yapildi-1056627664.html
Bakan Varank: Açılan siteyi şu ana kadar 2.7 milyon kişi ziyaret etti, 27 bin başvuru yapıldı
Bakan Varank: Açılan siteyi şu ana kadar 2.7 milyon kişi ziyaret etti, 27 bin başvuru yapıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzay yolculuğu için açılan siteye 27 bin başvuru yapıldığını açıkladı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T13:19+0300
2022-05-24T13:19+0300
türkiye
sanayi ve teknoloji bakanlığı
uzay
mustafa varank
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Sanayi ve Teknonoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayinin Liderleri Programı Tanıtım Toplantısı programında konuştu.Konuşmasında, Milli Uzay Programı'ndan bahseden Bakan Varank, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında uzaya 2 Türk vatandaşının gönderileceğini söyledi.Uzay yolculuğu için şimdiye kadar 27 bin başvurunun yapıldığını belirten Bakan Varank, "Açılan siteyi şu ana kadar 2.7 milyon kişi ziyaret etti, 27 bin başvuru yapıldı" dedi.
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sanayi ve teknoloji bakanlığı, uzay, mustafa varank

Bakan Varank: Açılan siteyi şu ana kadar 2.7 milyon kişi ziyaret etti, 27 bin başvuru yapıldı

13:19 24.05.2022
© AAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzay yolculuğu için açılan siteye 27 bin başvuru yapıldığını açıkladı.
Sanayi ve Teknonoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayinin Liderleri Programı Tanıtım Toplantısı programında konuştu.
Konuşmasında, Milli Uzay Programı'ndan bahseden Bakan Varank, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında uzaya 2 Türk vatandaşının gönderileceğini söyledi.
Uzay yolculuğu için şimdiye kadar 27 bin başvurunun yapıldığını belirten Bakan Varank, "Açılan siteyi şu ana kadar 2.7 milyon kişi ziyaret etti, 27 bin başvuru yapıldı" dedi.
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