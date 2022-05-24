https://tr.sputniknews.com/20220524/cemal-kasikci-icin-aymye-basvuru-1056636715.html
Cemal Kaşıkçı için AYM'ye başvuru
Cemal Kaşıkçı için AYM'ye başvuru
Cemal Kaşıkçı davasının durdurulması ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi üzerine nişanlısı Hatice Cengiz AYM'ye bireysel başvuru yaptı. Başvuru... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T17:10+0300
2022-05-24T17:10+0300
2022-05-24T17:10+0300
türkiye
cemal kaşıkçı
anayasa mahkemesi
hatice cengiz
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Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayet davasının Suudi Arabistan'a devredilmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.Hatice Cengiz'in avukatı Gökmen Başpınar aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne dün yaptığı başvuruda, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan yönetimine muhalif görüşleri sebebiyle öldürülme tehdidinden korunmak için Türkiye'ye geldiği belirtildi.Kaşıkçı'nın evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürüldüğü ve cesedinin de parçalanarak yok edildiği kaydedildi.Cinayete ilişkin dava süreci sonucunda dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi yönünde karar verildiği hatırlatılan dilekçede, yapılan itirazın reddedildiği, başka hukuki yol kalmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulduğu ifade edildi.Başvuruda, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme biçiminin ve cesedinin maruz kaldığı muamelenin insanlık dışı olduğu, iki yıl boyunca etkili bir adli yardım ve iade sürecinin işletilemediği, keşif yapılması taleplerinin reddedildiği ve ilk derece mahkemesinin etkili bir soruşturma yapmadığı öne sürüldü.Başvuru dilekçesinde şu ifadelere yer verildi"Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme nedeni siyasi görüşleridir. Düşünceleri nedeniyle Cemal Kaşıkçı'nın maruz kaldığı akıbet ve yargılama sürecinin etkili bir biçimde sürdürülerek yaptırıma tabi tutulmaması, ifade özgürlüğü bakımından devletin pozitif yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmektedir. Yaşam hakkı, işkence ve fena muamele yasağı ve ifade özgürlüğü hakkı ihlal edilmiştir."
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cemal kaşıkçı, anayasa mahkemesi, hatice cengiz
Cemal Kaşıkçı için AYM'ye başvuru
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Cemal Kaşıkçı davasının durdurulması ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi üzerine nişanlısı Hatice Cengiz AYM'ye bireysel başvuru yaptı. Başvuru dilekçesinde mahkemeye yapılan itirazın reddedildiği, başka hukuki yol kalmadığı ifade edildi.
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayet davasının Suudi Arabistan'a devredilmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Hatice Cengiz'in avukatı Gökmen Başpınar aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne dün yaptığı başvuruda, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan yönetimine muhalif görüşleri sebebiyle öldürülme tehdidinden korunmak için Türkiye'ye geldiği belirtildi.
Kaşıkçı'nın evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürüldüğü ve cesedinin de parçalanarak yok edildiği kaydedildi.
Cinayete ilişkin dava süreci sonucunda dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi yönünde karar verildiği hatırlatılan dilekçede, yapılan itirazın reddedildiği, başka hukuki yol kalmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulduğu ifade edildi.
Başvuruda, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme biçiminin ve cesedinin maruz kaldığı muamelenin insanlık dışı olduğu, iki yıl boyunca etkili bir adli yardım ve iade sürecinin işletilemediği, keşif yapılması taleplerinin reddedildiği ve ilk derece mahkemesinin etkili bir soruşturma yapmadığı öne sürüldü.
Başvuru dilekçesinde şu ifadelere yer verildi
"Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme nedeni siyasi görüşleridir. Düşünceleri nedeniyle Cemal Kaşıkçı'nın maruz kaldığı akıbet ve yargılama sürecinin etkili bir biçimde sürdürülerek yaptırıma tabi tutulmaması, ifade özgürlüğü bakımından devletin pozitif yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmektedir. Yaşam hakkı, işkence ve fena muamele yasağı ve ifade özgürlüğü hakkı ihlal edilmiştir."