Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220524/ecdc-ab-ulkelerindeki-maymun-cicegi-vaka-sayisini-duzeltti-1056615247.html
ECDC, AB ülkelerindeki maymun çiçeği vaka sayısını düzeltti
ECDC, AB ülkelerindeki maymun çiçeği vaka sayısını düzeltti
Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), AB ülkelerinde 85 olarak açıkladığı maymun çiçeği vaka sayısını 67 olarak... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T00:41+0300
2022-05-24T00:41+0300
yaşam
avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc)
maymun çiçeği virüsü
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1056574855_0:134:3001:1822_1920x0_80_0_0_29840a3861f4bcf1231f37f210d2bcab.jpg
ECDC'nin bugün yayımlanan risk değerlendirmesinde, 8 ülkede 85 olarak verilen vaka sayısında yapılan düzeltmede 9 AB ülkesinde 67 vaka görüldüğü belirtildi.Maymun çiçeği vakalarının 15-23 Mayıs arasında Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'te görüldüğü kaydedildi.Risk değerlendirmesinde, vakaların çoğunda hastalığın erkekler arasındaki cinsel ilişki nedeniyle bulaştığı ifade edilmişti. Hastalığın enfekte kişinin mukozasıyla, hasarlı deriyle veya yüz yüze uzun süreli temasta solunum yoluyla çıkan damlacıklara temas nedeniyle bulaşabildiği bildirilmişti.ECDC Direktörü Andea Ammon, konuyla ilgili açıklamasında, "Mevcut vakaların çoğunda hafif semptomlar görülüyor. Hastalığın geniş nüfus kitlelerine yayılması ihtimali çok düşük." ifadesini kullanmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1056574855_196:0:2803:1955_1920x0_80_0_0_4214a66ad99f740a72b5c9baa0b18fca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc), maymun çiçeği virüsü, avrupa

ECDC, AB ülkelerindeki maymun çiçeği vaka sayısını düzeltti

00:41 24.05.2022
© AP Photo / CDCMaymun çiçeği
Maymun çiçeği - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / CDC
Abone olTelegram
Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), AB ülkelerinde 85 olarak açıkladığı maymun çiçeği vaka sayısını 67 olarak değiştirdi.
ECDC'nin bugün yayımlanan risk değerlendirmesinde, 8 ülkede 85 olarak verilen vaka sayısında yapılan düzeltmede 9 AB ülkesinde 67 vaka görüldüğü belirtildi.
Maymun çiçeği vakalarının 15-23 Mayıs arasında Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'te görüldüğü kaydedildi.
Risk değerlendirmesinde, vakaların çoğunda hastalığın erkekler arasındaki cinsel ilişki nedeniyle bulaştığı ifade edilmişti. Hastalığın enfekte kişinin mukozasıyla, hasarlı deriyle veya yüz yüze uzun süreli temasta solunum yoluyla çıkan damlacıklara temas nedeniyle bulaşabildiği bildirilmişti.
ECDC Direktörü Andea Ammon, konuyla ilgili açıklamasında, "Mevcut vakaların çoğunda hafif semptomlar görülüyor. Hastalığın geniş nüfus kitlelerine yayılması ihtimali çok düşük." ifadesini kullanmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала