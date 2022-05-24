https://tr.sputniknews.com/20220524/ecdc-ab-ulkelerindeki-maymun-cicegi-vaka-sayisini-duzeltti-1056615247.html

ECDC, AB ülkelerindeki maymun çiçeği vaka sayısını düzeltti

ECDC, AB ülkelerindeki maymun çiçeği vaka sayısını düzeltti

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), AB ülkelerinde 85 olarak açıkladığı maymun çiçeği vaka sayısını 67 olarak... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T00:41+0300

2022-05-24T00:41+0300

2022-05-24T00:41+0300

yaşam

avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc)

maymun çiçeği virüsü

avrupa

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ECDC'nin bugün yayımlanan risk değerlendirmesinde, 8 ülkede 85 olarak verilen vaka sayısında yapılan düzeltmede 9 AB ülkesinde 67 vaka görüldüğü belirtildi.Maymun çiçeği vakalarının 15-23 Mayıs arasında Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'te görüldüğü kaydedildi.Risk değerlendirmesinde, vakaların çoğunda hastalığın erkekler arasındaki cinsel ilişki nedeniyle bulaştığı ifade edilmişti. Hastalığın enfekte kişinin mukozasıyla, hasarlı deriyle veya yüz yüze uzun süreli temasta solunum yoluyla çıkan damlacıklara temas nedeniyle bulaşabildiği bildirilmişti.ECDC Direktörü Andea Ammon, konuyla ilgili açıklamasında, "Mevcut vakaların çoğunda hafif semptomlar görülüyor. Hastalığın geniş nüfus kitlelerine yayılması ihtimali çok düşük." ifadesini kullanmıştı.

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avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc), maymun çiçeği virüsü, avrupa