https://tr.sputniknews.com/20220524/esenyurtta-10uncu-kattan-duserek-hayatini-kaybeden-genc-kizin-2-arkadasi-tutuklandi-1056647597.html
Esenyurt'ta 10'uncu kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın 2 arkadaşı tutuklandı
Esenyurt'ta 10'uncu kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın 2 arkadaşı tutuklandı
Esenyurt'ta bir sitenin 10'uncu katından düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Rabia Yaman'ın olay sırasında yanında olan 3 arkadaşından 2'si tutuklandı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T22:47+0300
2022-05-24T22:47+0300
2022-05-24T22:48+0300
esenyurt
türkiye
düşmek
kadın cinayeti
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Esenyurt’ta bir sitedeki dairenin camından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1’i ise serbest bırakıldı. Esenyurt Piri Reis Mahallesi’ndeki lüks sitede yaşanan olayda, günübirlik kiralık daireye 2’si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitmiş, o sırada alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan 17 yaşındaki Rabia Yaman henüz bilinmeyen bir şekilde camdan düşerek hayatını kaybetmişti.Siteye gelen polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürmüştü. Polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si 'başkasını yönlendirme şeklinde intiharın gerçekleşmesi' suçunda tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.
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esenyurt, düşmek, kadın cinayeti
Esenyurt'ta 10'uncu kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın 2 arkadaşı tutuklandı
22:47 24.05.2022 (güncellendi: 22:48 24.05.2022) Abone ol
Esenyurt'ta bir sitenin 10'uncu katından düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Rabia Yaman'ın olay sırasında yanında olan 3 arkadaşından 2'si tutuklandı.
Esenyurt’ta bir sitedeki dairenin camından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1’i ise serbest bırakıldı.
Esenyurt Piri Reis Mahallesi’ndeki lüks sitede yaşanan olayda, günübirlik kiralık daireye 2’si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitmiş, o sırada alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan 17 yaşındaki Rabia Yaman henüz bilinmeyen bir şekilde camdan düşerek hayatını kaybetmişti.
Siteye gelen polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürmüştü. Polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si 'başkasını yönlendirme şeklinde intiharın gerçekleşmesi' suçunda tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.