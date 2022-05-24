https://tr.sputniknews.com/20220524/fatihte-otelde-yangin-1056614829.html
Fatih'te otelde yangın
Fatih'te otelde yangın
Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T00:30+0300
2022-05-24T00:30+0300
2022-05-24T00:30+0300
türkiye
fatih
istanbul
otel
yangın
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Alınan bilgiye göre, Binbirdirek Mahallesi Binbirdirek Meydanı Sokak'taki 4 katlı otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Yangın nedeniyle oteldeki müşteriler tahliye edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220519/yanan-dogal-gaz-borusuna-pet-sisedeki-su-ile-mudahale-etmeye-calisti-1056491984.html
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fatih, istanbul, otel, yangın
Fatih'te otelde yangın
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Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Binbirdirek Mahallesi Binbirdirek Meydanı Sokak'taki 4 katlı otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın nedeniyle oteldeki müşteriler tahliye edildi.