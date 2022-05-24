https://tr.sputniknews.com/20220524/fatihte-otelde-yangin-1056614829.html

Fatih'te otelde yangın

Fatih'te otelde yangın

Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T00:30+0300

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türkiye

fatih

istanbul

otel

yangın

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Alınan bilgiye göre, Binbirdirek Mahallesi Binbirdirek Meydanı Sokak'taki 4 katlı otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Yangın nedeniyle oteldeki müşteriler tahliye edildi.

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fatih, istanbul, otel, yangın