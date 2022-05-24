https://tr.sputniknews.com/20220524/gida-komitesi-toplantisi-bugun-hazine-ve-maliye-bakanliginda-yapilacak-1056617812.html
Gıda Komitesi toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılacak
Gıda Komitesi toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılacak
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak. Toplantıda, gıda arzı ve... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T02:43+0300
2022-05-24T02:43+0300
2022-05-24T02:43+0300
türkiye
gıda komitesi
hazine ve maliye bakanlığı
gıda
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesine ev sahipliği yapacak. Bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, gıda arzı ve fiyatlarındaki son gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri görüşülecek.
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gıda komitesi, hazine ve maliye bakanlığı, gıda
Gıda Komitesi toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılacak
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Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak. Toplantıda, gıda arzı ve fiyatlarındaki son gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri görüşülecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesine ev sahipliği yapacak.
Bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, gıda arzı ve fiyatlarındaki son gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri görüşülecek.