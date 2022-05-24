https://tr.sputniknews.com/20220524/gida-komitesi-toplantisi-bugun-hazine-ve-maliye-bakanliginda-yapilacak-1056617812.html

Gıda Komitesi toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılacak

Gıda Komitesi toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılacak

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak. Toplantıda, gıda arzı ve... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T02:43+0300

2022-05-24T02:43+0300

2022-05-24T02:43+0300

türkiye

gıda komitesi

hazine ve maliye bakanlığı

gıda

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesine ev sahipliği yapacak. Bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, gıda arzı ve fiyatlarındaki son gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri görüşülecek.

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gıda komitesi, hazine ve maliye bakanlığı, gıda