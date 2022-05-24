https://tr.sputniknews.com/20220524/kadikoydeki-dis-hekimi-cinayetinde-katil-zanlisinin-ifadesi-ortaya-cikti-1056634705.html
Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinde katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinde katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Kadıköy'de Diş Hekimi Şeyma Biran'ı muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Z.E.'nin ifadesinde "Olay hırsızlık gibi... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T16:04+0300
2022-05-24T16:04+0300
2022-05-24T16:04+0300
türkiye
kadıköy
cinayet
diş hekimi
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Diş Hekimi Şeyma Biran (64), İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki muayenehanesinde 4 gün önce bıçakla öldürülmüş halde bulundu.Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi.İncelenen görüntülerde bir kişinin 20 Mayıs günü saat 16.36'da binadan çıktıktan sonra koşarak hızla uzaklaştığı görüldü. Kimliği tespit edilen şüpheli Z.E., Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.'Tedavi fiyatı konusunda 11 bin liraya anlaştıkŞüpheli Z.E.'nin emniyetteki ifadesinde daha önce tanımadığı Diş Hekimi Şeyma Biran'a tedavi olmak için söz konusu muayenehaneye sabah saatlerinde gittiğini, tedavi fiyatı konusunda 11 bin liraya anlaştıklarını söylediği öğrenildi.Tedavinin ardından kamp yapmaya gideceğini ve o gün bir avcılık mağazasından aldığı bıçağı sırt çantasına koyduğunu söyleyen Z.E. aynı gün öğleden sonra tekrar muayenehaneye gittiğini söyledi.Şüpheli Z.E.'nin ifadesinde "Konuşurken kendimi kaybettim, bıçağı sapladım. Kendime geldiğimde ölmüştü" dediği öğrenildi.Emniyetteki ifadesinde "Olay hırsızlık gibi görünsün diye maktulün çantasını aldım. Olaydan sonra vicdan azabı çektim" şeklinde beyanda bulunan Z.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
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kadıköy, cinayet, diş hekimi
Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinde katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
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İstanbul Kadıköy'de Diş Hekimi Şeyma Biran'ı muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Z.E.'nin ifadesinde "Olay hırsızlık gibi görünsün diye maktulün çantasını aldım. Olaydan sonra vicdan azabı çektim" dediği öğrenildi.
Diş Hekimi Şeyma Biran (64), İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki muayenehanesinde 4 gün önce bıçakla öldürülmüş halde bulundu.
Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi.
İncelenen görüntülerde bir kişinin 20 Mayıs günü saat 16.36'da binadan çıktıktan sonra koşarak hızla uzaklaştığı görüldü. Kimliği tespit edilen şüpheli Z.E., Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.
'Tedavi fiyatı konusunda 11 bin liraya anlaştık
Şüpheli Z.E.'nin emniyetteki ifadesinde daha önce tanımadığı Diş Hekimi Şeyma Biran'a tedavi olmak için söz konusu muayenehaneye sabah saatlerinde gittiğini, tedavi fiyatı konusunda 11 bin liraya anlaştıklarını söylediği öğrenildi.
Tedavinin ardından kamp yapmaya gideceğini ve o gün bir avcılık mağazasından aldığı bıçağı sırt çantasına koyduğunu söyleyen Z.E. aynı gün öğleden sonra tekrar muayenehaneye gittiğini söyledi.
Şüpheli Z.E.'nin ifadesinde "Konuşurken kendimi kaybettim, bıçağı sapladım. Kendime geldiğimde ölmüştü" dediği öğrenildi.
Emniyetteki ifadesinde "Olay hırsızlık gibi görünsün diye maktulün çantasını aldım. Olaydan sonra vicdan azabı çektim" şeklinde beyanda bulunan Z.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.