Siirt'te nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüntülendi.

“Doğa çekimi sırasında dere kenarında öğrencilerim tarafından semender fark edildi ve hemen öğrencilerim tarafından semender fotoğraflanıp videoya çekildi. Başta tam olarak türünün ne olduğuna karar veremedik ancak öğrencilerim tarafından çekilen fotoğraf ve videolara daha sonra bakınca araştırdık ve nesli tükenmekte olan sarı benekli semender olduğunu fark ettik. Siirt doğası zengin ve çeşitli bu tür etkinlikleri yaptıkça farklılıkları keşfedeceğimize eminim.”