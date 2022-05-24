https://tr.sputniknews.com/20220524/siirtte-nesli-tukenmekte-olan-sari-benekli-semender-goruntulendi-1056616689.html
Siirt'te nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüntülendi
Siirt'te nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüntülendi
Siirt Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi fotoğrafçılık kursuna katılan kursiyerler, hafta sonu Şirvan ilçesindeki Bacavan Yaylası'nda düzenlenen doğa çekiminde... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T01:34+0300
2022-05-24T01:34+0300
2022-05-24T01:34+0300
türkiye
siirt
semender
nesli tükenmekte olan hayvanlar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056616617_0:598:720:1003_1920x0_80_0_0_e6815d5b4a520c472955515cb90d063c.jpg
Siirt'te nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüntülendi.2 yıldır Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde görev yapan fotoğrafçılık kursu öğretmeni Nurten Kol, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220405/nesli-tehlike-altinda-bulunan-gocek-semenderini-yurtdisina-gonderdi-600-bin-lira-ceza-kesildi-1055333591.html
türkiye
siirt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056616617_0:530:720:1070_1920x0_80_0_0_eaae67f079b296b6118ddf6be4424041.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
siirt, semender, nesli tükenmekte olan hayvanlar
Siirt'te nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüntülendi
Abone ol
Siirt Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi fotoğrafçılık kursuna katılan kursiyerler, hafta sonu Şirvan ilçesindeki Bacavan Yaylası'nda düzenlenen doğa çekiminde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüntüledi.
Siirt'te nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüntülendi.
2 yıldır Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde görev yapan fotoğrafçılık kursu öğretmeni Nurten Kol, şunları söyledi:
“Doğa çekimi sırasında dere kenarında öğrencilerim tarafından semender fark edildi ve hemen öğrencilerim tarafından semender fotoğraflanıp videoya çekildi. Başta tam olarak türünün ne olduğuna karar veremedik ancak öğrencilerim tarafından çekilen fotoğraf ve videolara daha sonra bakınca araştırdık ve nesli tükenmekte olan sarı benekli semender olduğunu fark ettik. Siirt doğası zengin ve çeşitli bu tür etkinlikleri yaptıkça farklılıkları keşfedeceğimize eminim.”