https://tr.sputniknews.com/20220524/yeni-dijital-bagimlilik-kripto-para-bagimliligi-1056615378.html

Yeni dijital bağımlılık: 'Kripto para bağımlılığı'

Yeni dijital bağımlılık: 'Kripto para bağımlılığı'

‘Psikoloji Günleri’ kapsamında bağımlılık konusunu ele alan akademisyenler, madde bağımlılığı kadar tehlikeli görülen dijital bağımlılığa ek olarak son... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T00:47+0300

2022-05-24T00:47+0300

2022-05-24T00:47+0300

yaşam

kripto para

bağımlılık

dijital

sosyal medya

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Bu yıl ilk kez düzenlenen 'Psikoloji Günleri' kapsamında 'bağımlılık' konusuna dikkat çekildi. Uzmanlar ve akademisyenler tarafından bağımlılık ve çeşitleri konuları konferanslarla ele alınırken uzman psikologlar ile birlikte farkındalık oluşturmak için öğrencilerle etkinlikler düzenlendi.Etkinlikte bağımlılık çeşitleri arasında yer alan dijital bağımlılığın hala daha artarak devam ettiği bunun yanı sıra blockhain teknolojisi ile ortaya çıkan kripto para yatırımcılarının bağımlılık derecesinde alışkanlıklar kazandığı vurgulandı.Her ne kadar yatırım aracı olarak görülse de insanların telefon ve internet başında takip etmek için çok fazla zaman harcadığı ve oluşan bu bağımlılığın da artık dijital bağımlılık kategorisine girdiği konuşuldu.'Eskinin dedikodusu şimdinin sosyal medya bağımlılığına dönüştü'Özellikle dijital ve sosyal medya bağımlılığın artık tehlikeli boyutlara ulaştığını aktaran Prof. Dr. Hayrettin Akkaya gençlere uyarılarda bulundu.Akkaya, “Dijital bağımlılık, şu anda pek çok bağımlılığın önüne geçmiş durumda. Bu bağımlılık sonucu elektro manyetik aldığımız için fiziki olarak zaten zarar görüyoruz. Mental olarak da hep aklımız teknolojide, sosyal medya hesaplarında. Sürekli olarak haber alma ve paylaşım yapma içgüdüsü içerisindeyiz. Eskiden dedikodu olurdu, fitne fesat bu şekilde yayılırdı ama sosyal medyadaki kadar insanların hayatları ile oynanamazdı. Simdi sosyal medya ve teknoloji o kadar hızlı yayılıyor ki bu durumun önüne geçilemiyor. İnsanlar hatta sahte hesaplardan hükumete ve devlete bile iftiralarda bulunabiliyor" dedi.Akkaya şöyle konuştu:Davranış bozukluklarına sebep olmamak için ailenin çocuklara verecek oldukları ilk yılların çok önemli olduğuna dikkat çekmek için, “Artık ağaç yaşken değil fidan iken eğilir” cümlesini kuran Prof. Dr. Akkaya, “Aslında her şey kişinin kendisinde bitiyor. Fakat yine de aile kavramı burada özellikle çocukların sosyal yaşama karışmadan önceki döneminde çok önemli. Ebeveynlerin kendi bağımlı olmadan, insan sevgisi odaklı çocuklarını okul çağına kadar yetiştirirlerse çok güzel bir temel atmış olurlar. İşte bu 4-5 yıl, ileride kötü alışkanlıkları için kişinin gelişiminde dikkat edilmesi gereken zamanlar. Çünkü artık ‘ağaç, yaşken değil fidan iken eğiliyor’. Çocuklarımız da ileride neyin yanlış neyin doğru olduğunu görerek bu tür zararlı bağımlılıklardan uzak durması ve bağımlıklara engel olması gerekiyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.'Günde 8-10 saat sosyal medya kullanılıyor'Dijital ve sosyal medya bağımlılığının gençler arasında artık 8-10 saate kadar çıktığını vurgulayan Bağımlıkla Mücadele Komisyon Koordinatörü Gökhan Tekin ise, “Dünyada, ülkemizde ve bulunduğumuz Esenyurt ilçesinde bağımlılık konusu yüksek bir artış eğiliminde. Madde kullanım oranı 8-9 yaşına kadar indiği gözükmekte. Özellikle gençler arasında teknoloji ve sosyal medya çok yüksek seviyeye ulaştı. Günde ortalama 8 ile 10 saat arası sosyal medya ve internet bağımlılığı var. Gençlerin sosyal medya ve teknolojiyi kullanmalarını ama bunu bilinçli bir şekilde ihtiyaçları doğrultusunda kullanmalarına yönelik eğitimler vermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.Demir de son olarak kripto para bağımlılığına dikkat çekerek,“Özellikle son yıllarda kumar bağımlılığı bunun alt dalı olarak da dijital oyun bağımlılığı artış göstermekte. Yine yatırım aracı olarak değerlendirilen kripto paraya yönelik bağımlılıklar artmakta. Bu ve diğer bağımlıklarda bizim en önemli rolümüz önleyici çalışmalar yaparak gençlere bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmalıyız” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220522/kripto-para-uygulamasinda-suc-duyurusu-uyarisi-ile-karsilastilar-150-bin-liram-iceride-kaldi-1056569259.html

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kripto para, bağımlılık, dijital, sosyal medya