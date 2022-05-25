https://tr.sputniknews.com/20220525/-turkiyede-son-24-saatte-bin-260-kisinin-testi-pozitif-cikti-1056676689.html
Türkiye'de son 24 saatte bin 260 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte bin 260 kişinin testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte bin 260 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi ise hayatını kaybetti 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T19:45+0300
2022-05-25T19:45+0300
2022-05-25T19:46+0300
koronavirüs
koronavirüs
türkiye
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 137 bin 573 Kovid-19 testi yapıldı, 1260 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1225 oldu.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 705 bin 146 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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koronavirüs, türkiye
Türkiye'de son 24 saatte bin 260 kişinin testi pozitif çıktı
19:45 25.05.2022 (güncellendi: 19:46 25.05.2022) Abone ol
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte bin 260 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi ise hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 137 bin 573 Kovid-19 testi yapıldı, 1260 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1225 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 705 bin 146 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.