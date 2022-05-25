https://tr.sputniknews.com/20220525/-turkiyede-son-24-saatte-bin-260-kisinin-testi-pozitif-cikti-1056676689.html

Türkiye'de son 24 saatte bin 260 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte bin 260 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte bin 260 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi ise hayatını kaybetti 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T19:45+0300

2022-05-25T19:45+0300

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koronavirüs

koronavirüs

türkiye

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 137 bin 573 Kovid-19 testi yapıldı, 1260 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1225 oldu.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 705 bin 146 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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koronavirüs, türkiye