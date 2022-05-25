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Araştırma: Sputnik V aşısı Omicron varyantına karşı yüksek koruma sağlıyor
Araştırma: Sputnik V aşısı Omicron varyantına karşı yüksek koruma sağlıyor
İtalya’nın başkenti Roma’daki Spallanzani Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen bir araştırma Rus Sputnik V aşısının koronavirüsün Omicron varyantına karşı... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T14:36+0300
2022-05-25T14:36+0300
koronavirüs
koronavirüs
omicron
rusya
sputnik v
aşı
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Gamaleya Araştırma Merkezi’nin yayınladığı açıklamaya göre, İtalya’daki Spallanzani Enstitüsü, aşıların Omicron varyantına karşı ne kadar koruduğuna ilişkin karşılaştırmalı bir araştırma yürüttü. Araştırma neticesinde Gamaleya Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V’nin Omicron varyantına karşı yüksek koruma sağladığı gözler önüne serildi. Sputnik V aşısı, bu varyanta karşı iki dozluk Pfizer aşısısının sağladığından daha fazla antikor titresi gelişmesine olanak verdi. Araştırma ayrıca daha fazla antikor geliştirmesi sayesinde, Sputnik V’nin güçlü bir bağışıklık oluşturarak Omicron’u etkisiz hale getirdiğini ortaya koydu.
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koronavirüs, omicron, rusya, sputnik v, aşı, italya

Araştırma: Sputnik V aşısı Omicron varyantına karşı yüksek koruma sağlıyor

14:36 25.05.2022
© AAProf. Dr. Kara: Omicron varyantı hücreye daha kolay girebiliyor
Prof. Dr. Kara: Omicron varyantı hücreye daha kolay girebiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AA
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İtalya’nın başkenti Roma’daki Spallanzani Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen bir araştırma Rus Sputnik V aşısının koronavirüsün Omicron varyantına karşı yüksek koruma sağladığını gösterdi.
Gamaleya Araştırma Merkezi’nin yayınladığı açıklamaya göre, İtalya’daki Spallanzani Enstitüsü, aşıların Omicron varyantına karşı ne kadar koruduğuna ilişkin karşılaştırmalı bir araştırma yürüttü.
Araştırma neticesinde Gamaleya Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V’nin Omicron varyantına karşı yüksek koruma sağladığı gözler önüne serildi.
Sputnik V aşısı, bu varyanta karşı iki dozluk Pfizer aşısısının sağladığından daha fazla antikor titresi gelişmesine olanak verdi.
Araştırma ayrıca daha fazla antikor geliştirmesi sayesinde, Sputnik V’nin güçlü bir bağışıklık oluşturarak Omicron’u etkisiz hale getirdiğini ortaya koydu.
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